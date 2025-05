Salon du livre de Turin 2025 : une édition portée par la jeunesse

Pour la dernière édition du Salone del libro de Turin, près de 95 % des billets ont été vendus en ligne, un changement qui pourrait entraîner à terme la suppression des guichets physiques. Cette mutation est portée par la jeunesse : 49 % des achats numériques ont été réalisés par des moins de 35 ans, confirmant que le Salon s’adresse de plus en plus à une nouvelle génération de lecteurs.

L’édition a également été marquée par une forte participation aux rencontres, avec 129 360 spectateurs pour les 2647 rencontres organisées.

Les dates de l’édition 2026 sont déjà connues : la Grèce sera le pays invité d’honneur et le salon est prévu du 14 au 18 mai.

Les résultats des éditeurs

Les genres fantasy et romance ont enregistré des records de ventes, comme en témoignent les chiffres de l’éditeur Il Castoro, qui affiche une hausse de 300 %.

Le bilan est très positif et en nette progression pour les éditeurs présents. Le groupe Mondadori annonce en effet une progression de 15 %. Le best-seller de l’éditeur est le nouveau livre de Roberto Saviano, L’amore mio non muore (Einaudi). La maison Einaudi (Groupe Mondadori) a également vu un fort engouement pour Le parole tra noi leggere de Lalla Romano, dont le titre a inspiré le thème de cette édition du Salon.

Les autres groupes éditoriaux italiens ont également progressé : Feltrinelli affiche une croissance de 10 % et Adelphi enregistre +20 % grâce à la vente d’ouvrages de Philip Roth, Yasmina Reza et Michael Bible. Le groupe GeMS affiche une croissance de 35 %, avec un pic de ventes le jeudi.

Les éditeurs indépendants ont également rencontré de très bons résultats: NN Editore, Edizioni e/o et Add Editore affichent tous +30 % de ventes, la maison Mercurio double ses ventes, tandis que WUDZ multiplie ses résultats par trois.

Le Rights Centre au cœur de l’internationalisation

Le Rights Centre, plateforme dédiée à l’achat et la vente de droits éditoriaux et audiovisuels, a confirmé son rôle central pour les transactions de droits. 450 professionnels de 39 pays y étaient inscrits, dont 42 producteurs de cinéma, malgré la concomitance du Festival de Cannes.

En tout, plus de 4100 rendez-vous ont été organisés entre éditeurs, agents, scouts et producteurs, renforçant les opportunités de circulation des titres à l’international.

Par ailleurs, le Rights Centre utilise une plateforme très appréciée des professionnels, qui permet d’organiser automatiquement des rendez-vous entre les différents acteurs du marché, multipliant les opportunités d’échange. Enfin, une fellowship soutenue par l’ICE (Istituto Commercio Estero) a permis à 61 professionnels de participer aux rencontres.

Le succès du Publisher Centre

Parmi les principales nouveautés du Salon international du livre 2025, le Publisher Centre est un espace lounge, proche des pavillons 1, 2 et 3, entièrement dédié aux professionnels. Pour la première fois, des sessions de speed dating ont été organisées entre groupes d’éditeurs et libraires, ainsi qu’entre éditeurs et influenceurs.

Plus de 100 éditeurs ont participé à 20 sessions de speed dating thématiques, favorisant les échanges autour de la promotion et de la diffusion du livre. Le succès de cette initiative confirme la nécessité de disposer d’un espace accessible favorisant les échanges professionnels : un lieu de dialogue souple et informel, capable de créer du lien entre les acteurs de la chaîne du livre, avec une attention particulière portée à l’édition indépendante.

Crédits photo : Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com