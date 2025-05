Mohamed Mbougar Sarr rend hommage à Ngũgĩ wa Thiong’o, mort à 87 ans

Après avoir commencé à écrire en anglais, il a résolument choisi, dans les années 1980, de n’écrire qu’en kikuyu, sa langue maternelle, posant ainsi un geste militant de « décolonisation de l’esprit » – titre d’un de ses essais les plus influents, publié à La Fabrique, 2011.

De l’école missionnaire au théâtre révolutionnaire

Issu d’une famille polygame, Ngũgĩ wa Thiong’o est le cinquième enfant de la troisième épouse de son père. Il grandit dans un contexte de tension coloniale, marqué par l’insurrection des Mau Mau contre la domination britannique.

Élève brillant, il accède à l’Alliance High School, rare établissement réservé aux Africains à l’époque, puis rejoint en 1962 l’université Makerere en Ouganda, où il publie sa première pièce, The Black Hermit. Son premier roman, Weep Not, Child (Ne pleure pas, mon enfant, éditions Passage(s), 2019), est écrit à la veille de l’indépendance du Kenya.

Avec des romans comme Et le blé jaillira (Julliard, 1969) et Pétales de sang (Présence africaine, 1985), Ngũgĩ wa Thiong’o s’inscrit dans une veine réaliste critique, dénonçant les dérives des élites postcoloniales. Il se rapproche alors des milieux marxistes et entame une collaboration fructueuse avec le dramaturge Ngũgĩ wa Mirii. Ensemble, ils créent Je me marierai quand je veux (Ngaahika Ndeenda), pièce en kikuyu jouée devant un public populaire. Son succès irrite le régime de Jomo Kenyatta : l’auteur est arrêté en 1977 et emprisonné un an sans jugement.

L’exil, l’anglais renié, et l’engagement sans relâche

Sorti de prison, licencié de l’université, interdit de scène, Ngũgĩ wa Thiong’o choisit l’exil à partir de 1982, d’abord à Londres puis aux États-Unis, où il devient professeur à l’université de Californie à Irvine. Il y fonde l’International Center for Writing and Translation. C’est là qu’il rédige ce que certains considèrent comme l’un de ses chefs-d’œuvre, Le Diable sur la croix (Caitaani mũtharaba-Inĩ, 1980), roman écrit en prison, selon la légende, sur du papier toilette.

Par son essai Décoloniser l’esprit, il explique sa rupture avec l’anglais et son désir de s’adresser aux lecteurs d’Afrique de l’Est, notamment en kikuyu et en swahili. Ses œuvres suivantes, comme Matigari (1986) et Murogi wa Kagogo (Wizard of the Crow, 2004), consolidèrent son statut d’intellectuel critique.

En 2004, Ngũgĩ wa Thiong’o revient au Kenya après 22 ans d’exil. Quelques jours après son arrivée, lui et son épouse subissent une violente agression à Nairobi. Traumatisé mais déterminé, il poursuit son travail d’écriture et de transmission. Son autobiographie, Rêver en temps de guerre (Vents d’ailleurs, 2022), éclaire sa trajectoire personnelle et littéraire.

Un hommage du Goncourt 2021

Traduite en plus de 60 langues, son œuvre fait aujourd’hui partie du patrimoine littéraire mondial. Son court texte The Upright Revolution, traduit en 92 langues, résume bien cette ambition d’universalité à partir d’un enracinement local. Des distinctions, nombreuses (Prix Park Kyung-ni en 2016, Grand Prix des mécènes en 2018), qui ne remplaceront pas le Nobel auquel il fut tant promis.

Parmi les hommages à Ngũgĩ wa Thiong’o, celui de Mohamed Mbougar Sarr, qui confie notamment : « Il y a quelques semaines, au milieu d’une phrase, le mot que je cherchais ne me vint pas. […] En sérère, je savais le nommer ; en français, non : édredon. » Dans ce moment de honte douce, Mohamed Mbougar Sarr confie entend la voix de Ngũgĩ wa Thiong’o lui poser une question essentielle : « Qui es-tu vraiment ? ».

Celui qui fut d’abord James Ngugi a renoncé à l’anglais pour écrire en gikuyu, opérant non une conversion, mais « un retour à la vérité première, celle que la colonisation avait précisément convertie – au forceps », selon l'auteur de La Plus Secrète Mémoire des hommes. Pour les écrivains africains, selon lui, interroger la langue, c’est aussi interroger leur identité littéraire : « Écrirais-je mieux dans ma langue d’origine ? » Ngũgĩ est mort, sans Nobel, mais avec « une œuvre profuse, fabuleuse, dense, révolutionnaire », et une voix qui continuera de nourrir des générations, conclut-il.

