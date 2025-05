Paul Murray remporte le Prix Strega Européen 2025 à Turin

Le Premio Strega Europeo, qui célèbre les voix les plus significatives de la fiction contemporaine traduite, a été créé en 2014, à l’occasion de la présidence italienne du Conseil de l’Union européenne. Il est promu par la Fondation Maria et Goffredo Bellonci et l’entreprise Strega Alberti Benevento, avec le soutien de BPER Banca, du Salon du Livre de Turin et de la Fondation Circolo dei lettori.

Aux côtés de l’auteur, le traducteur Tommaso Pincio a également été distingué, soulignant le rôle fondamental des traducteurs comme passeurs de cultures.

Paul Murray s’est imposé parmi cinq finalistes internationaux, retenus pour la richesse et la singularité de leurs ouvrages. Le jury, composé de 25 auteurs italiens ayant marqué l’histoire du Prix Strega, a accordé 11 voix à Il giorno dell'ape.

Les autres ouvrages en lice étaient La scoperta dell’Olanda de Jan Brokken (Iperborea, trad. Claudia Cozzi), Theodoros de Mircea Cărtărescu (Il Saggiatore, trad. Bruno Mazzoni), La metà della vita de Terézia Mora (Gramma, trad. Daria Biagi), L’ultima sirena de Iida Turpeinen (Neri Pozza, trad. Nicola Rainò)

Par ailleurs, depuis sa création, le Prix Strega Européen a récompensé plusieurs voix de la littérature française, notamment en 2024 Neige Sinno (Triste Tigre, traduit par Luciana Cisbani, Neri Pozza), en 2023 Emmanuel Carrère (V13, traduit par Francesco Bergamasco, Adelphi), en 2022 Amélie Nothomb (Premier sang, traduit par Federica Di Lella, Voland), en 2019 David Diop (Frères d’âme, traduit par Giovanni Bogliolo, Neri Pozza), en 2016 Annie Ernaux (Les Années, traduit par Lorenzo Flabbi, L’Orma).

Crédits photo : Samuele Giglio / Unsplash

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com