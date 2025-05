Commerce, climat, conflits : le triptyque maritime mondial

Cette dépendance dépasse largement le seul cadre économique et commercial. Les mers et les océans sont au coeur des enjeux de préservation, tant ils sont essentiels aux équilibres climatiques et environnementaux dont dépendent de nombreuses activités humaines. Ils constituent également un théâtre majeur de rivalités entre puissances étatiques, soulevant des problématiques structurantes en science politique et relations internationales.

Comment en sommes-nous arrivés à une telle dépendance envers les espaces maritimes ? Quels défis soulèvent-ils en matière d’appropriation, de sécurité maritime et de gouvernance environnementale ? Dans quelle mesure présentent-ils, en parallèle, des opportunités uniques d’échange et d’intégration ?

En adoptant une approche géopolitique solidement ancrée dans la géographie, cet ouvrage propose un voyage à travers les mers et les océans, sur fond de crises environnementales, de rivalités entre États et de menaces transnationales.

Les éditions Armand Colin nous en proposent les premières pages en avant-première :

Sylvain Domergue est agrégé et docteur en géographie, diplômé de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’École normale supérieure de Paris. Rattaché à l’UMR PRODIG (CNRS), au sein duquel il conduit des recherches sur la géographie et la géopolitique de la sécurité maritime depuis plus de dix ans, il enseigne à Sciences Po Bordeaux.

Parution le 11 juin 2025.

