Les héros de l’école des loisirs dans un musée immersif

Conçue à la manière d’un parcours sensoriel, la Maison des histoires Bastille proposera une douzaine d’installations inspirées de livres jeunesse emblématiques de l’école des loisirs. Les enfants pourront ainsi s’immerger dans les mondes de Chien Pourri, Superlapin, Les Trois Brigands ou encore Le livre des bruits, à travers des décors à échelle d’enfant, conçus pour être explorés, manipulés et détournés par le jeu.

Le lieu, situé dans un ancien bâtiment industriel entièrement réhabilité, comprend également un petit théâtre de 40 places destiné à des lectures-spectacles, deux salles pour célébrer des anniversaires, un café sous verrière et une librairie-boutique.

Des cabanes et un mini-théâtre

Dans ces lieux, plusieurs activités ont été pensées. Un petit théâtre d’une capacité de quarante places a été installé pour y faire la lecture, entièrement conçu et décoré par l’artiste Valentine de Cort. Chaque séance se déroule selon un rituel précis : les enfants se rassemblent, entonnent une formule chantée, puis ouvrent collectivement la « malle aux histoires ». Ces lectures théâtralisées sont portées par une troupe maison, les « Raconteurs d’histoires », composée une vingtaine de comédiens professionnels.

Des cabanes inspirées des cachettes qu'improvisent les enfants ont été imaginées par la designer Laure Jaffuel. Chacune d’elle offre une immersion dans l’univers d’un album. Des bibliothèques bien garnies permettent de choisir librement des ouvrages à lire sur place. Intégrées à l’installation, de petites radios « MAX » diffusent les histoires de l’école des loisirs, racontées avec des voix, des ambiances sonores et des musiques.

Un modèle inspiré des pays nordiques

Le projet s’inspire directement des musées littéraires pour enfants développés dans les pays scandinaves, qui allient lecture, jeu libre et théâtre pour encourager l’accès précoce à la lecture. À Paris, la Maison des histoires a trouvé son public dès l’ouverture du premier site, en juin 2023. En deux ans, ce lieu de 140 m² au sein de la librairie Chantelivre a accueilli plus de 50.000 visiteurs et 150 classes.

Fort de ce succès, l’équipe dirigeante, menée par Agathe Jacon, directrice de l’école des loisirs, et Camille Kiejman, créatrice du concept, ont étendu l’expérience dans un quartier plus central et accessible, avec une capacité d’accueil triplée.

La Maison des histoires porte également un engagement économique. Une billetterie solidaire permet chaque année à un millier d’enfants issus de classes REP ou REP+ de participer gratuitement aux activités. Des partenariats avec des associations telles que le Refettorio ou le Samu social de Paris renforcent cette dimension inclusive. La moitié des classes accueillies proviennent de territoires où l’accès au livre reste limité.

Crédits image : © L'école des loisirs

