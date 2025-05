Quand les Français se mobilisent contre la censure de livres

L'administration Donald Trump a récemment annoncé vouloir restreindre la distribution de visa aux responsables étrangers accusés de vouloir censurer les États-Unis. Dans ce cas, que va-t-il arriver à ceux qui emploient leur énergie à décensurer les Américains ? Vont-ils être reçus en grande pompe à la Maison-Blanche ?

Ça serait notamment le cas des médiathèques de l'agglomération Paris-Vallée-de-La-Marne, qui depuis quelques jours ont décidé de mettre en avant les oeuvres censurées aux États-Unis. L'initiative vient de Nicolas Delaunay, maire de Lognes et vice-président de l’agglomération à la culture. Interrogé par Actu.fr, il a déclaré avoir fait là un geste citoyen : « En observant ce qu’il se passe aux États-Unis, je me suis dit qu’il fallait réagir face à cette opération de censure. »

Les équipes des 14 médiathèques du réseau ont ainsi installé des structures spéciales pour inciter leur public à découvrir ces classiques de la littérature mis aux bans outre-Atlantique. On y trouve de la science-fiction, de 1984 à Le Meilleur des mondes en passant par Dune et La servante écarlate, des romans disruptifs du XXe siècle avec L'attrape-coeurs de Salinger ou L'oeil le plus bleu de Toni Morrison, ou des livres qui mettent en scène des personnages LGBT comme Felix Ever After de Kacen Callender ou Appelle-moi par ton nom de André Aciman.

« Si ça se passe dans un pays comme les États-Unis, cela peut arriver en Europe », estime l'élu. D'où la nécessité, selon lui, de se mobiliser. Et le dispositif semble fonctionner. Contactée par ActuaLitté, une bibliothécaire de la Médiathèque Jean-Pierre-Vernant, à Chelles, nous explique que les « usagers en font un retour très positif ». Installés dans le hall, les livres censurés interrogent : « Les gens étaient étonnés de voir certains livres, d'autres étaient contents d'en découvrir de nouveaux. »

L'initiative n'est pas isolée. Même si on se doute que cela ne fera pas changer du jour au lendemain la politique états-unienne, de nombreuses librairies de l'hexagone apportent leur soutien aux oeuvres censurées. Dans la Marne, c'est le cas de la nouvelle librairie indépendante de Fisme, La Bulle Ludivresque.

Même chose pour Les Petits papiers, à Auch, avec Harry Potter, Oscar Wilde ou encore George Orwell. Selon sa libraire Manon, une censure plus insidieuse serait possible en France, via les traductions ou les modifications éditoriales.

Pour la Journée mondiale du livre, le 23 avril 2025, L'Archipel des Mots de Vannes a mis en place une action similaire. Les Belges se mobilisent aussi, à l'image de la Librairie Pax à Liège, qui a monté une vitrine dédiée aux livres censurés aux États-Unis. Le libraire Nicolas explique avoir des retours positifs de la part de ses clients. « Peu de personnes se rendaient compte du nombre de livres qui sont aujourd'hui censurés ou en passe de l'être », ajoute-t-il.

Crédits image : illustration, Samuele Ghilardi, CC BY-NC-ND 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com