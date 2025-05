Un sérieux coup de pouce aux industries culturelles du Québec

Adapter les actions de la Sodec aux nouvelles réalités économiques, technologiques et créatives du secteur culturel québécois, voici tout l’objet du projet de loi 108, présenté ce 28 mai devant la Chambre. Avec pour premier objet de moderniser l’offre de services financiers de cet organisme à travers différents leviers et une perspective : parvenir à une complémentarité accrue avec le secteur financier privé.

Pour ce faire, seront désormais autorisés prêts, subventions, garanties, investissements, aides financières remboursables partiellement. De même, la Sodec sera autorisée à créer des filiales et déployer une politique d’investissement (avec axes d’intervention, rendement attendu et limites de risques).

Cette révision de la loi apporte également une reconnaissance formelle de la créativité numérique, explicitement mentionnée dans la mission de la Sodec. À ce titre, un membre spécialisé dans ce domaine siégera au conseil d’administration. De même se constituera une Commission de la créativité numérique, chargée d’émettre des avis et de contribuer à l’élaboration des programmes d’aide (dans un délai de six mois après adoption).

La gouvernance sera pour l’occasion revue :

• Élargissement des critères de compétence des membres du CA, commissions et comités : exigence de compétence et d’expérience appropriées dans les domaines culturels visés.

• Suppression de l’obligation de nommer deux directeurs généraux thématiques.

• Révision des règles de quorum, de vote, et des modalités de vacance.

Enfin, il sera permis de percevoir des frais, commissions et honoraires pour la prestation de ses services financiers. Ces ressources compléteront ainsi les crédits parlementaires alloués. En attendant une mise à jour réglementaire, toute opération financière de plus de 4 M$ nécessitera une autorisation gouvernementale.

Pour le ministre, il s’agit d’orienter la structure vers un modèle plus agile, adapté aux réalités numériques et aux besoins différenciés des entreprises culturelles. Cette réforme renforce son rôle stratégique comme catalyseur du développement culturel et économique au Québec.

Et les professionnels ne s’y sont pas trompés : cette actualisation de la Loi renforce la capacité d’action du gouvernement en faveur de la pérennité et de la croissance des entreprises culturelles. Elle identifie plus que jamais la Sodec comme porte d’entrée pour répondre aux besoins financiers des industries culturelles québécoises, souligne l’Association nationale des éditeurs de livres.

De fait, la Sodec avait déjà bénéficié d’une rallonge de 200 millions $ CA (127,6 millions €) sur le budget 2023-2024 afin d’assurer le périmètre de sa mission élargie.

« La Sodec offre un appui essentiel aux maisons d’édition québécoises avec son programme de subvention qui a fait ses preuves. Dans le secteur du livre, les entreprises peuvent être confrontées à des besoins spécifiques et à une nécessité d’investir pour mieux se développer, et il nous apparaît qu’avec l’évolution de sa banque d’affaires, la Sodec pourra ainsi être plus disposée à les accompagner », ajoute la directrice générale de l’ANEL, Karine Vachon.

Hélène Messier, présidente-directrice générale de l’Association Québécoise de la Production Médiatique, pointe pour sa part que les « modifications proposées dans ce projet de loi lui permettront de disposer de l’agilité nécessaire afin de réaliser pleinement son mandat à l’égard des entreprises culturelles, notamment celles du secteur de l’audiovisuel et de leur offrir un accompagnement à toutes les étapes de leur développement ».

Crédits photo : Mathieu Lacombe

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com