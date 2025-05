Andreas Russenberger élu président de l'association des auteurs de Suisse

Auteurs et autrices, traductrices et traducteurs littéraires ont afflué en nombre hier à Soleure, de toute la Suisse, pour la 23e assemblée générale de leur association professionnelle, qui constituait comme chaque année l’ouverture officieuse des Journées Littéraires de Soleure.

Plusieurs changements et nouvelles élections à la présidence et au comité étaient au programme, le président Nicolas Couchepin et la vice-présidente Katja Alves étant arrivés au terme de leur mandat. L’assemblée leur a exprimé sa vive reconnaissance pour le grand engagement dont ils ont fait preuve tout au long de celui-ci.

Nouvelle présidence

Un nouveau président a été élu en la personne d’Andreas Russenberger, qui travaillait comme professeur au gymnase et entraîneur de football pendant ses études en histoire et en sciences politiques, avant de passer dans l’économie privée et d’occuper, trente ans durant, un poste à la direction d’une entreprise internationale.

Écrivain à titre principal depuis 2018, il vit avec sa famille à Arosa. Dans son discours inaugural, le nouveau président a souligné qu’il entendait défendre les intérêts des membres, en prêtant une attention particulière à l’amélioration des conditions générales et de la présence médiatique des diverses formes d’activité professionnelle représentées au sein de l’association.

L’A*dS a élu comme nouvelle vice-présidente traductrice littéraire allemand-français Camille Logoz, déjà membre du comité, qui vit à Lausanne et travaille en outre en tant que médiatrice culturelle indépendante.

Afin de succéder à Katja Alves pour représenter la littérature jeunesse et à Nicolas Couchepin pour représenter la Suisse romande, l’assemblée a élu au comité Ed Wige et Eva Roth. De nouvelles voies pour le service public et le journalisme culturel, exposé de Natascha Fioretti.

Il ne fait aucun doute que les médias se trouvent en pleine mutation : divers défis financiers et technologiques, numériques en particulier, exigent sans cesse de nouvelles adaptations. Afin de prendre la pleine mesure de la complexité des événements géopolitiques actuels et du moment historique que nous vivons, un journalisme libre et indépendant, attaché à la qualité des reportages, est indispensable.

« Nous avons besoin d’un regard journalistique qui nous permette de nous orienter au quotidien, et c’est précisément le type de journalisme que le service public et ses programmes nous offrent tous les jours, ce qui le rend irremplaçable », a conclu la journaliste culturelle Natascha Fioretti, rédactrice à la Radio de la Suisse italienne (RSI).

