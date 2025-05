Manuels scolaires : l’arme secrète de l’école italienne pour se réinventer

Le constat qui se dégage de l’enquête Ipsos communiquée est sans appel : l’édition scolaire est en première ligne de la transformation éducative. Juste derrière les chefs d’établissement, elle est perçue comme le deuxième pilier de cette évolution par les enseignants interrogés. Un appui solide dans un paysage en mutation, parfois jugé trop lent à s’adapter aux exigences de la société contemporaine.

Changements et évolutions

Cette transformation se déroule dans un contexte démographique en forte contraction. En dix ans, les écoles publiques italiennes ont perdu plus d’un demi-million d’élèves. D’ici 2035, un élève sur quatre aura disparu du paysage scolaire par rapport à 2015. L’école primaire est la plus touchée, avec une chute de 16 %, suivie des collèges (-9,2 %) et des lycées (-0,4 %). Une tendance qui bouleverse l’organisation du système éducatif et les priorités éditoriales.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Neuf enseignants sur dix estiment que le manuel, enrichi de ses compléments numériques, restera au cœur de l’apprentissage pour la décennie à venir. En parallèle, 92 % affirment que cet écosystème hybride – papier et numérique – jouera un rôle fondamental dans l’enseignement. La version imprimée conserve toute sa pertinence, tandis que les extensions digitales prennent une place croissante : exercices interactifs, cartes conceptuelles, vidéos, contenus audio, et accès via QR codes ou applications.

Des élèves aux enseignants

Cette richesse de formats ne s’improvise pas. Trois enseignants sur quatre reconnaissent la complexité du travail éditorial qui dépasse largement la conception d’un simple livre. Une alchimie de supports pensée pour s’adapter aux besoins des élèves, mais aussi aux attentes d’un corps enseignant de plus en plus sollicité.

Dans le même temps, la diversité des profils s’accroît. Le nombre d’élèves présentant des troubles spécifiques de l’apprentissage a bondi de 39 %, représentant aujourd’hui plus de 6 % des effectifs. Les enfants en situation de handicap sont désormais plus de 330 000, en hausse de 50 % sur dix ans. En réponse, le corps enseignant s’est étoffé : +18,4 % au total, et +71,8 % pour les enseignants spécialisés dans l’accompagnement.

Face à cette pression, les professeurs identifient trois soutiens majeurs : leurs chefs d’établissement (41 %), les éditeurs scolaires (37 %) et les familles (25 %). Une reconnaissance appuyée pour un secteur parfois discret, mais essentiel.

Editeur, plus qu'un producteur de contenu

De fait, ils forment aussi ceux qui l’utilisent. Près de 90 % des enseignants ont suivi au moins une session de formation proposée par une maison d’édition au cours des trois dernières années. Webinaires, ateliers, présentations de nouveautés et formations en présentiel constituent autant d’occasions de développement professionnel. Mieux encore : 77 % des répondants jugent que ces contenus éditoriaux sont la source la plus cruciale de leur propre formation continue, devant même les propositions institutionnelles.

Le regard porté sur les éditeurs se teinte de confiance : 62 % estiment qu’ils suivent le rythme de l’innovation technologique, 57 % saluent la qualité des matériaux proposés, et 56 % soulignent leur utilité pour le perfectionnement des enseignants. Cette présence attentive s’exprime aussi dans le choix des thématiques abordées. Inclusion, apprentissage personnalisé, éducation affective, méthodes innovantes ou encore intelligence artificielle figurent en tête des domaines à explorer.

Des bénéfices tangibles pour les élèves

L’adaptation des supports aux besoins spécifiques est saluée tant par les enseignants que par les chefs d’établissement. Dans un système éducatif où les troubles de l’apprentissage connaissent une croissance de près de 40 %, cette dimension devient centrale.

Paola Frassinetti, sous-secrétaire à l’Éducation, a rappelé l’importance de garantir l’accès à une éducation de qualité. Une série de mesures a déjà vu le jour : révision des plafonds de dépenses, augmentation du fonds pour les familles modestes, assouplissement du cadre d’utilisation des manuels. Une coopération qu’elle souhaite durable et orientée vers l’innovation.

Lors des deux tables rondes qui ont rythmé la journée, éditeurs, pédagogues, chercheurs et politiques ont croisé leurs regards. Des échanges riches, nourris par les résultats de l’Osservatorio AIE : baisse attendue du nombre d’élèves, explosion des troubles d’apprentissage, développement fulgurant des ressources numériques (3,6 millions de contenus disponibles). Une réalité multiple, en constante évolution, à laquelle l’édition scolaire répond avec souplesse et détermination.

Malgré la richesse de l’offre – 3433 titres édités et 3,6 millions de ressources numériques disponibles en 2024 – le format 100 % numérique peine à séduire. Les ebooks activés représentent à peine 16 % du total, avec une fréquence d’utilisation modeste. En revanche, les QR codes intégrés dans les manuels explosent : leur nombre a doublé en trois ans, et les accès enregistrés dépassent les 25 millions cette année.

Et une conclusion commune s’est imposée : les manuels, loin d’être des vestiges d'antan, incarneraient l’un des instruments les plus modernes au service de l’école. Un objet en transformation, au carrefour de la tradition et de la technologie. Et peut-être, au fond, l’un des meilleurs alliés de ceux qui, jour après jour, font grandir les esprits.

L'intégralité de l'étude est disponible ci-dessous, en italien.

Crédits photo : CC 0

Par Nicolas Gary

