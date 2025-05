Commune, région, intercommunalité : qui finance vraiment la culture en France ?

Après plusieurs années marquées par la crise sanitaire et ses effets budgétaires, les collectivités territoriales renouent avec une trajectoire de croissance de leurs dépenses culturelles. En 2023, celles-ci atteignent 10,7 milliards d’euros, répartis entre 8,5 milliards en dépenses de fonctionnement (123 €/habitant) et 2,2 milliards en investissement (33 €/habitant).

Ces montants représentent 4,5 % des budgets globaux des collectivités, un taux stable qui souligne la résilience de l’engagement public en matière culturelle.

Une dynamique globale positive...

Par rapport à 2022, les dépenses culturelles des collectivités progressent de +4 %, retrouvant ainsi leur niveau de 2019, dernier point de référence avant les perturbations dues à la pandémie. Cette hausse est principalement portée par les dépenses de fonctionnement (+3 % sur un an), qui dépassent désormais de +2 % leur niveau de 2019.

Cependant, la tendance n’est pas homogène. Les régions poursuivent leur désengagement, amorcé dès 2021, avec une baisse de –6 % entre 2022 et 2023. Par rapport à 2019, leurs dépenses culturelles enregistrent un recul de –11 %, traduisant une réorientation probable des priorités budgétaires régionales.

... mais contrastée selon les échelons

À l’inverse, les blocs communaux, qui regroupent les communes de plus de 3 500 habitants et leurs groupements à fiscalité propre, confirment leur rôle central dans l’action culturelle locale.

En 2023, ils assurent 81 % des dépenses culturelles totales, soit 8,7 milliards d’euros, un niveau jamais atteint depuis 2015. Cette concentration des efforts témoigne du rôle stratégique de l’échelon local dans l’animation et la structuration de l’offre culturelle.

Le patrimoine, cœur de l’intervention publique

Du côté des secteurs d’intervention, la conservation et la diffusion des patrimoines demeurent la priorité absolue, mobilisant 37 % des budgets culturels territoriaux. Cet investissement constant reflète une volonté de préserver et valoriser l’héritage culturel, tout en soutenant l’attractivité touristique et l’identité locale.

Les autres postes de dépenses – développement de la lecture publique, soutien à la création artistique, animation culturelle – poursuivent leur progression mais à un rythme plus modéré, dépendant fortement des politiques spécifiques de chaque territoire.

Vers une relance culturelle décentralisée ?

Cette édition 2025 du tableau de bord confirme le rôle central des collectivités territoriales, et en particulier des communes, dans le financement et la mise en œuvre des politiques culturelles. Alors que les dépenses retrouvent progressivement leur niveau pré-pandémique, les disparités entre niveaux de collectivités interrogent la répartition des responsabilités et la cohérence des politiques culturelles territorialisées.

La baisse continue des budgets culturels régionaux pourrait à terme fragiliser certaines filières artistiques, particulièrement dans les domaines transversaux ou interrégionaux. À l’heure où le ministère de la Culture appelle à un « renforcement de la solidarité territoriale », ces données plaident pour un réexamen des leviers de gouvernance et de coordination à l’échelle nationale.

Le livre et la lecture en 2023

Le soutien au livre et à la lecture, principalement à travers le financement des bibliothèques et médiathèques, représente une part significative de l’investissement culturel des collectivités territoriales. En 2023, 16 % des dépenses culturelles totales sont consacrées à ces équipements de lecture publique, ce qui en fait le premier sous-secteur du champ prioritaire « conservation et diffusion des patrimoines », qui représente lui-même 37 % des dépenses culturelles totales.

Les communes et intercommunalités, qui assurent à elles seules 81 % des dépenses culturelles des collectivités, sont aussi les principaux financeurs des bibliothèques et médiathèques.

Ce soutien s’inscrit dans une logique de proximité, les communes y consacrant 12 % de leurs dépenses culturelles et les intercommunalités 21 %, reflétant l’intégration croissante des réseaux de lecture publique dans les compétences intercommunales. À l’inverse, les départements et régions allouent chacun 12 % et 0 % à ce secteur dans leurs budgets culturels respectifs.

Par ailleurs, la fonction lecture est indirectement renforcée par les investissements dans les archives (4 %), également gérées en partie par les départements, et plus largement par l’attention portée à l’ensemble du patrimoine écrit, qui contribue à la mission plus large de transmission des savoirs.

Aucune ligne budgétaire spécifique n'est détaillée pour d’autres composantes de la filière du livre (aides à l’édition, librairies, auteurs, manifestations littéraires), sans doute en raison de la structure des nomenclatures comptables utilisées, centrées sur les équipements et fonctions visibles au niveau local.

L'étude est disponible ci-dessous dans son intégralité :

Synthèse des données :

• En 2023, les collectivités territoriales ont consacré 10,7 milliards d’euros à la culture, soit 156 euros par habitant

• 81 % des dépenses sont assurées par les blocs communaux (communes et intercommunalités)

Répartition : 8,5 milliards pour le fonctionnement (123 €/hab.) et 2,2 milliards pour l’investissement (33 €/hab.)

• Les dépenses culturelles progressent de 4 % par rapport à 2022 et retrouvent leur niveau de 2019

• Les régions poursuivent leur désengagement : –6 % en un an, –11 % depuis 2019

• Le premier poste budgétaire reste la conservation et la diffusion des patrimoines (37 %)

• Suivent les dépenses en expression artistique et activités culturelles (28 %) puis en action culturelle (23 %)

• Les intercommunalités enregistrent les plus fortes hausses : +9 % au total, +28 % pour l’investissement

Crédits photo : larahcv CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com