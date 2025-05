Lisons Libres : à Paris, une fête de l'édition indépendante en septembre

Pendant trois jours, une centaine d'éditeurs et d'éditrices présenteront leurs catalogues, offrant une vitrine de la production littéraire indépendante. Des romans aux bandes dessinées, en passant par les albums jeunesse, les essais, la poésie, les documentaires, les récits de voyage, le théâtre et les témoignages, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Le salon proposera également un programme riche en animations : rencontres avec les auteurs, tables rondes, séances de dédicaces et ateliers pour petits et grands. Autant d'activités pour favoriser les échanges entre les professionnels du livre et le public, tout en mettant en avant le rôle essentiel de l'édition indépendante dans la promotion de la diversité culturelle.

« Sans oublier de nombreux livres à découvrir : romans, bandes dessinées, albums jeunesse, essais, poésie, documentaires, récits de voyage, théâtre, témoignages, etc. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts », précisent les organisateurs.

Si votre maison d'édition est basée en Île-de-France et que vous souhaitez participer à cette première édition dédiée à l'édition indépendante, il est encore temps de soumettre votre candidature. Un comité de pilotage examinera les inscriptions en fonction des places restantes et vous informera de la suite donnée à votre demande durant la semaine du 2 juin.

Les membres de l'EDIF bénéficient d'un tarif préférentiel pour leur participation au salon. Si vous n'êtes pas encore adhérent, il est possible de rejoindre l'association afin de profiter de cet avantage.

Les inscriptions se feront à cette adresse.

