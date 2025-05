Les Prix Roman et Essai France Télévisions 2025 ont été décernés

Les Prix littéraires France Télévisions 2025 ont été attribués à Adèle Yon pour Mon vrai nom est Élisabeth (Éditions du Sous-Sol), qui remporte le Prix Essai, et à Philippe Manevy pour La colline qui travaille (Le Bruit du monde), couronné du Prix Roman.

Ils succèdent ainsi à Beata Umubyeyi Mairesse, lauréate du Prix Essai 2024 pour Le Convoi (Flammarion), et à Sophie Divry, couronnée du Prix Roman 2024 pour Fantastique histoire d’amour (Seuil).

Les sélections 2025 avaient été préalablement établies par un jury composé de journalistes littéraires des antennes du groupe public : Patrick Cohen, Olivia de Lamberterie, Anne-Élisabeth Lemoine, Inès de la Motte Saint-Pierre, Anne-Marie Revol, Karim Rissouli, Caroline Roux, Thomas Snégaroff et Augustin Trapenard.

Sélection Prix Essai France Télévisions :

Nayla Chidiac, L’écriture qui guérit. Traumatismes de guerre et littérature, Odile Jacob

Philippe Douroux, Un père ordinaire. Sur les traces d’Alfred Douroux, de la LVF et de la Waffen SS, Flammarion

Jérémie Foa, Survivre. Une histoire des guerres de Religion, Seuil

Hélène Giannecchini, Un désir démesuré d’amitié, Seuil

Maxime Rovère, Parler avec sa mère, Flammarion

Sélection Prix Roman France Télévisions :

Sophie Brocas, Le Lit clos, Mialet-Barrault Éditeurs

Dimitri Kantcheloff, Tout le monde garde son calme, Finitude

Paul Thurin, Le Livre de Joan, Stock

Karine Tuil, La Guerre par d’autres moyens, Gallimard

Gabriella Zalapì, Ilaria ou la Conquête de la désobéissance, Zoé

En trente années d’existence, les Prix littéraires France Télévisions ont récompensé aussi bien des auteurs reconnus que des premiers romans ou essais. Parmi les écrivains couronnés au fil des ans : Olivier Adam, Nathacha Appanah, Alain Bentolila, Olivier Bourdeaut, Marianne Chaillan, Philippe Claudel, Jean-Paul Dubois, Jérôme Garcin, Ivan Jablonka, Serge Joncour, Yasmina Khadra, Pierre Lemaitre, Mathias Malzieu, Mona Ozouf, Michel Pastoureau, Roger-Pol Droit, Hubert Prolongeau, Éric Reinhardt, Olivier Todd, Jean-Pierre Vernant, Delphine de Vigan…

Pour Augustin Trapenard, « les prix littéraires France Télévisions me tiennent particulièrement à cœur. Historiques depuis Bernard Pivot, nous fêtons aujourd’hui la trentième édition, en offrant encore et toujours la parole à nos publics. Ces lecteurs venus de toute la France ont la responsabilité la plus importante : celle d’élire les lauréats et de mettre ainsi en lumière un essai et un roman, permettant à leurs auteurs de poursuivre leur travail d’écriture. »

