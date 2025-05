La collection PS de Seghers fait peau neuve en 2025

C’est un retour qui conjugue mémoire littéraire et contemporanéité. Les éditions Seghers redonnent vie à la collection « PS », créée en 1948 par Pierre Seghers dans le but de démocratiser la poésie à travers des formats courts, soignés et bon marché.

Véritable signature de l’éditeur, « PS » pour Pierre Seghers, Post-scriptum, ou encore une allusion condensée à la Poésie, la collection revient avec l’ambition de proposer huit titres par an, puisés dans le répertoire mondial de la poésie, mêlant classiques et voix contemporaines.

Les quatre premiers volumes de cette nouvelle série sont consacrés au thème de l’amour. On y retrouve Paul Éluard, avec Une longue réflexion amoureuse, hommage vibrant à sa compagne Nusch, publié initialement en 1945 ; Louis Aragon, dont Du peu de mots d’aimer et La Messe d’Elsa explorent les élans et la constance de son lien à Elsa Triolet, muse et partenaire de combat ; Guillaume Apollinaire, avec La Chanson du Mal-Aimé, poème central du recueil Alcools (1913), traversé par l’obsession et la mélancolie ; et enfin Victor Hugo, avec L’Âme en fleur, deuxième partie des Contemplations (1856), où l’exilé de Guernesey livre ses souvenirs d’amour et ses deuils les plus intimes.

Ce choix d’ouvrir la relance de la collection avec ces quatre monuments littéraires s’inscrit dans une volonté claire : faire redécouvrir au plus grand nombre des textes essentiels, dans des formats compacts, séduisants et accessibles. Pensés pour être emportés partout, ces recueils répondent à une demande croissante du public pour une poésie vivante, lisible et partageable.

Crédits illustration : éditions Seghers

Par Dépêche

