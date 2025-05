On connaît les nouveaux visages de Harry Potter, Hermione, et Ron

C’est officiel : après des mois de spéculation, le trio le plus célèbre du monde des sorciers a enfin trouvé ses nouveaux visages. Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger seront incarnés par une nouvelle génération d’acteurs, choisis parmi des milliers de jeunes talents britanniques, à l’issue d’un casting titanesque supervisé par les directrices Lucy Bevan et Emily Brockmann.

« Après une recherche extraordinaire menée par les directrices de casting Lucy Bevan et Emily Brockmann, nous sommes ravis d’annoncer que nous avons trouvé nos Harry, Hermione et Ron. Le talent de ces trois acteurs uniques est merveilleux et nous sommes impatients que le monde entier soit témoin de leur magie à l’écran », ont déclaré Francesca Gardiner, showrunneuse de la série, et Mark Mylod, à la réalisation, dans un communiqué.

Tous deux se félicitent également de l’enthousiasme suscité par les auditions : « Nous tenons à remercier les dizaines de milliers d’enfants qui ont participé aux auditions. Ce fut un réel plaisir de découvrir la multitude de jeunes talents que nous avons au Royaume-Uni. »

Désormais, les rôles de Harry, Hermione et Ron ont un nom, ou plutôt trois : Dominic McLaughlin prêtera ses traits au jeune sorcier à la cicatrice, Arabella Stanton incarnera l’infatigable Hermione Granger, et Alastair Stout deviendra l’attachant Ron Weasley. Encore inconnus du grand public, ces trois jeunes comédiens font ici leurs débuts dans une production d’ampleur.

Sept saisons pour réinventer Poudlard

Ce tournage tant attendu, piloté par HBO, devrait débuter dès cet été. Il s’agit d’un projet de longue haleine pour Warner Bros Discovery, qui a annoncé dès 2023 son ambition de relancer la saga Harry Potter au format série, avec un mot d’ordre : fidélité à l’œuvre de J.K. Rowling.

L’autrice britannique, qui assurera la production exécutive malgré les polémiques qui l’entourent, supervisera cette nouvelle adaptation prévue pour durer au moins sept saisons. La diffusion est attendue en 2026 sur la plateforme Max.

Si l’annonce du trio central était la plus attendue, plusieurs grands rôles avaient déjà été révélés ces derniers mois. John Lithgow incarnera Albus Dumbledore. Un choix prestigieux pour un acteur habitué aux rôles marquants : Footloose, Interstellar, Dexter, ou encore The Crown, où sa performance dans le rôle de Winston Churchill lui avait valu un Emmy Awards.

Nick Frost, un Hagrid tout en générosité

Dans un tout autre registre, c’est Nick Frost qui prêtera sa carrure et sa bonhomie à Rubeus Hagrid. Pour le rôle plus trouble de Severus Rogue, c’est Paapa Essiedu, révélé dans I May Destroy You, qui a été choisi.

Janet McTeer endossera le rôle de Minerva McGonagall, succédant à la regrettée Maggie Smith. L’actrice britannique avait partagé l’affiche avec Daniel Radcliffe dans La Dame en noir, en 2012. Autres ajouts : Luke Thallon (The Favourite), qui prêtera ses traits au mystérieux professeur Quirrell, et Paul Whitehouse, ancien Sir Cadogan dans Le Prisonnier d’Azkaban, qui campera cette fois Argus Filch, le concierge de Poudlard.

