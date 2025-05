En juin, la filière papetière se réunit en congrès

L’objectif affiché de cette édition 2025 : analyser les mutations en cours, comprendre leurs impacts sur la filière et anticiper les évolutions du marché afin de mieux accompagner les entreprises dans leurs démarches d’adaptation et de développement. Le programme s’articulera autour de conférences, débats d’experts et temps d’échanges privilégiés, offrant aux participants une occasion concrète de réflexion collective et de mise en réseau.

Parmi les moments marquants de cette édition :

Un grand débat d’ouverture animé par le journaliste Maxime Cogny, réunissant les économistes Nicolas Bouzou et Thomas Porcher, figures reconnues du débat public. Ils confronteront leurs analyses sur les grandes transformations internationales et leurs effets sur les entreprises françaises : guerre commerciale, réindustrialisation, position de l’Europe face au libre-échange, financement de l’innovation, poids de la dette publique…

Une conférence de Guillaume de Sercey, ancien Colonel de la Légion étrangère, portant sur le management en entreprise inspiré des pratiques militaires. Fort de neuf années de commandement, il abordera les thèmes de la cohésion d’équipe, de l’engagement, de la gestion interculturelle et du sens du collectif, à travers une approche directement transposable au monde entrepreneurial.

La présentation de l’étude filière 2024, menée par GfK et présentée par Guillaume Mulleret, Samuel Gimenez et Aurélie Bazin, incluant une mise à jour des données panel pour le premier trimestre 2025. Cette intervention fournira un panorama actualisé et précis des tendances de consommation et des indicateurs économiques du secteur.

Un temps de networking, conçu pour favoriser les connexions professionnelles entre comptes clés, acheteurs et entreprises du secteur, en encourageant la création de partenariats commerciaux et le développement d’opportunités économiques.

« Dans un contexte aussi complexe, notre Congrès a pour rôle de permettre à la filière de se rassembler, de partager des solutions concrètes et de dessiner ensemble des voies d’adaptation et de croissance durable », partage Stéphanie Verrier, Présidente de l’UFIPA.

Fondée en 1989, l’Ufipa (Union de la filière papetière) regroupe près de 70 des principales entreprises représentatives du secteur papetier : fabricants, importateurs, grossistes, fournisseurs de bureau, groupements et distributeurs.

L’association a pour mission de défendre et valoriser les intérêts de l’ensemble de la filière, en intégrant dans ses actions les dimensions économiques, sociales et environnementales. Elle mène ses réflexions en tenant compte des évolutions des usages, des besoins du marché et des transformations qui traversent le secteur.

