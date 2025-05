PhiloMonaco 2025 : un prix littéraire et des auteurs au rendez-vous

À cette occasion, de nombreuses personnalités issues du monde intellectuel, artistique et académique participeront à des conversations, présentations d’ouvrages, dialogues et tables rondes autour du thème choisi cette année : « La Vérité ».

Parmi les intervenants attendus : Karol Beffa, Vincent Delecroix, Gad Elmaleh, Pierre Guenancia, Richard Malka, Claire Marin, Asma Mhalla, Géraldine Muhlmann, Vanessa Springora, Chantal Thomas (de l’Académie française), entre autres invités.

Les rencontres auront lieu dans différents lieux emblématiques de Monaco, notamment sur la place du marché, au Théâtre Princesse Grace et dans d’autres espaces publics de la Principauté. L’ensemble de la programmation est ouvert à tous.

Les Prix PhiloMonaco 2025

Trois distinctions seront remises lors de cette édition :

– Le Prix PhiloMonaco de l’Essai, récompensant un ouvrage de philosophie rédigé en langue française et publié dans l’année civile précédant l’attribution, sera annoncé et remis lors de la Soirée de Remise des Prix, le jeudi 12 juin au Théâtre Princesse Grace.

– Le Prix PhiloMonaco de l’Éditeur, destiné à mettre en lumière une maison ou une collection éditoriale, est attribué cette année à CNRS Éditions.

– Le Prix PhiloMonaco des Lycéens, enfin, distingue deux élèves de lycée à l’issue d’un concours écrit organisé dans les bibliothèques de leurs établissements, en partenariat avec la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et les enseignants de philosophie de la Principauté.

Le programme :



MARDI 10 JUIN

La vérité en art — Conversation

Avec Paul Audi et Didier Ottinger

Présenté par Raphael Zagury-Orly

19:00 à 21:00 - Théâtre Princesse Grace



MERCREDI 11 JUIN

Matinale au marché : L’éducation à la vérité

Avec Jean-Philippe Vinci, Isabelle Alfandary, Cécile Ladjali, Marie Rose Moro, Chloé Sallée, Catherine Chalier, Sébastien Talon, Claire Marin, Laurence Joseph et Vanessa Springora

Présenté par Marc Crépon et Théo Schumer

10:00 à 11:00 - Marché de la Condamine



Peut-on tout dire aux enfants ? Parole et sexualité — Conversation

Avec Cécile Ladjali et Chloé Sallée

Présenté par Isabelle Alfandary

12:30 à 14:00 - Théâtre Princesse Grace

Atelier philo : Dire, ne pas dire (pour les 7-10 ans)

Animé par Alicia Gauduel

Réfléchir ensemble au courage de parler… ou de se taire ! Faut-il toujours tout dire ? Est-ce qu’on peut garder un secret ? Et quand on ne dit rien, est-ce qu’on ment ? Voilà des questions que tout le monde se pose, même les enfants.

14:30 à 15:30 - Théâtre Princesse Grace



Vérité et transmission — Présentation

Avec la philosophe Catherine Chalier

14:30 à 15:30 - Théâtre Princesse Grace



T’es grave stylé !

Avec Sébastien Talon

16:30 à 17:30 - Théâtre Princesse Grace



Les secrets de famille — Conversation

Avec Laurence Joseph et Vanessa Springora

Présenté par Claire Marin

19:00 à 21:00 - Théâtre Princesse Grace

JEUDI 12 JUIN

Matinale au marché : Le coût de la vérité

Avec Olivier Wenden, Judith Revel, Laurence Joseph, Florence Askenazy, Flora Bastiani, Jean-François Ciais et Robert Maggiori

Présenté par Marc Crépon et Théo Schumer

10:00 à 11:00 - Marché de la Condamine



Déjeuner-philo : La vérité chez Foucault

Avec la philosophe Judith Revel

12:30 à 13:30 - Théâtre Princesse Grace



La difficulté de dire et de faire entendre la vérité

Avec Florence Askenazy, Flora Bastiani et Jean-François Ciais

Présenté par Laurence Joseph et Robert Maggiori

Crédits photo : Diego Delso (CC BY-SA 4.0) / PhiloMonaco

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com