Textes en scène : les lauréats 2025 de l’aide à la création dévoilés

En 2025, 17 œuvres lauréates, deux traductions et cinq encouragements viennent s’ajouter à ce programme qui vise à soutenir l’émergence de nouvelles voix, favoriser les premières représentations scéniques et promouvoir la circulation des textes dans les réseaux francophones et internationaux.

Depuis 2007, ARTCENA pilote pour le compte du ministère de la Culture la Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques. Ce dispositif soutient l’écriture théâtrale contemporaine de langue française à travers un processus de repérage exigeant, une aide financière à la création et une politique active de valorisation. L’objectif : permettre à de nouveaux textes de trouver leur place sur les scènes françaises et internationales, tout en accompagnant leurs auteurs dans leur parcours professionnel.

La Commission, composée d’une vingtaine de personnalités issues du monde du théâtre, se réunit deux fois par an pour sélectionner les projets les plus pertinents, innovants ou renouvelant le genre dramatique. Ces textes peuvent bénéficier d’un accompagnement à la création, d’un soutien à leur diffusion et à leur traduction, ainsi que d’actions de mise en visibilité auprès de festivals, lieux de diffusion, compagnies et éditeurs.

Les textes lauréats 2025

Parmi les œuvres soutenues cette année figurent :

GYNT de Marion Aubert

Dark de Pierre Berlioux

Bois brûlé de Marcos Caramés-Blanco

DOUZE de Diane Chavelet

La Semaine Sainte de Mathieu Flamens

La pluie de Papy de Irma Ferron

Je pourrais bien tenir un fusil de Pomme Ferron

Gosses du béton de Thibaut Galis

La chambre vide de Thomas Gornet

07 83 63 54 73 de Célia Jaillet

Mickey et la fin du monde, ou comment j’ai enterré mon père de Iman Kerroua

Quand la ville se lève de Charlotte Lagrange

Molotov Insect (titre provisoire) de Philippe Malone

Ping Pong Théorie de Naïma Perlot Lhuillier

Irina M'Duffa de Alain-Julien Rudefoucauld

Au Nom du Ciel de Yuval Rozman

Rester envie de Judith Sibony

Ces textes, porteurs de formes et de voix singulières, bénéficieront d’un appui spécifique en vue de leur première représentation et de leur inscription dans le paysage théâtral contemporain.

Traductions soutenues

Deux textes traduits rejoignent également la sélection :

LA MAISON (Le livre des départs), d’Aliye Ummanel, traduit du turc par Selin Altiparmak

Ici, ce n’est pas un endroit pour mourir, d’Albert Boronat, traduit de l’espagnol par Marion Cousin

Encouragements

Enfin, cinq auteurs ont reçu un encouragement de la Commission, signalant l’intérêt de leur démarche et la nécessité de poursuivre leur travail d’écriture :

Stellar de Axel Alcala

Pas bouger de Eva Born

On ne change pas les rayures du zèbre de Marguerite Chaigne

Force Bleus de Thomas Gourdy

Vent de bout de Tiphaine Piffault Guitton

Crédits illustration : ARTCENA

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com