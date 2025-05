Patrick Boucheron de retour sur Arte, avec Quand l'histoire fait dates

Lancée pour la première fois en 2017, et renouvelée pour une deuxième saison en 2020, Quand l'histoire fait dates revient sur les moments qui ont marqué l'histoire de l'humanité. En 2022, un livre co-édité par la chaine franco-allemande et les éditions du Seuil était publié, inspiré par l'émission et comprenant trente dates, de la grotte de Lascaux à la libération de Nelson Mandela.

Dans cette nouvelle saison, l'exploration de la frise chronologique commencera avec le 1er mai, date de commémoration des luttes du mouvement ouvrier dans près d’une centaine de pays à travers le monde. Ce jour de mobilisation est aussi devenu progressivement un jour férié, l’un des rares du calendrier civil qui ne soit pas lié à une célébration religieuse. Patrick Boucheron et son équipe reviendront sur son origine, en 1886 à Chicago.

Un peu plus tôt, l’an 212 marque un tournant fondamental dans l’histoire romaine avec l’édit de Caracalla, qui étend la citoyenneté à l’ensemble des hommes libres de l’Empire. Derrière cet acte politique, se dessinent les contours d’une Rome en pleine mutation.

Autre temps, autre mythe fondateur — et littéraire, cette fois : la créature de Frankenstein, conçue par Mary Shelley en 1816 sur les rives du lac Léman. Réceptacle de nos peurs face à un progrès scientifique sans limites, ce « Prométhée moderne » ne peut être réduit à une simple lecture. Que dit ce roman-monstre de notre époque, et pourquoi continue-t-il de hanter notre imaginaire collectif ?

La religion et les textes, longue histoire...

Entre le religieux et le politique, un épisode éclairera les croisades intellectuelles du Moyen Âge : lors d’un voyage en Espagne, l’abbé de Cluny commande la première traduction latine du Coran. Un autre jour, Patrick Boucheron reviendra sur le mythe du déluge, partagé par de nombreuses civilisations, qui se présente à chaque fois comme une rupture fondatrice, un point de bascule entre un monde ancien et un monde renouvelé.

On pourra également (re)découvrir Marguerite Porete, mystique et béguine, brûlée vive en 1310, à Paris, pour avoir rédigé Le Miroir des âmes simples. Accusée d’hérésie, elle devient la victime d’un procès emblématique des tensions religieuses et politiques de la fin du règne de Philippe le Bel.

