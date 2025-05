Soleil : douze nouvelles de Raymond Carver mises en scène à Paris

Raymond Carver est aujourd'hui considéré comme une figure centrale de la littérature américaine du XXe siècle. Son œuvre se compose principalement de nouvelles brèves, centrées sur des personnages ordinaires confrontés à des situations domestiques, intimes, souvent traversées par la précarité, la solitude, les tensions conjugales ou le silence.

En s’appuyant sur douze de ses textes, le metteur en scène Armel Roussel propose une adaptation théâtrale sous forme de parcours immersif intitulé Soleil.

Le spectacle ne repose pas sur une représentation scénique unifiée. Il se présente comme un dispositif de déambulation, dans lequel les spectateurs sont invités à circuler librement entre différentes scènes réparties dans l’espace du théâtre. Chaque représentation se compose de deux parcours distincts – « Face A » et « Face B » – permettant de découvrir six nouvelles par soir, pour une durée totale estimée à trois heures trente.

Les spectateurs se déplacent en petits groupes à travers des espaces intérieurs aménagés (salon, cuisine, antichambre…), sans dépasser vingt minutes par segment. La proposition repose sur une succession de tableaux, sans transition narrative ou lien scénographique explicite entre les scènes. Le format privilégie l’extraction de moments de vie isolés, en rupture avec la continuité dramatique traditionnelle.

Parmi les textes adaptés dans le parcours Face A :

– Plumes : film tourné en Inde, présenté en dialectes marathi, tamoul et en anglais, sous-titré en français, dans lequel un couple rend visite à un autre, observant leurs rituels et leur enfant.

– Fièvre : un homme, abandonné par sa femme, doit faire face à une maladie soudaine et à une montée de paranoïa, avec ses enfants et une nounou qu’il ne connaît pas.

– Gloriette : deux femmes, hôtelières, échangent sur leurs mariages et les difficultés conjugales dans un espace professionnel sous tension.

– Where is everyone ? : un homme parle de sa vie et de son alcoolisme dans un bar en Estonie, dans un texte joué en estonien surtitré en français.

– Intimité : récit d’une femme qui revisite une relation passée, détournée par son ex-compagnon pour nourrir sa carrière littéraire.

– Débutants : une soirée entre deux couples, fortement alcoolisée, pendant laquelle chacun tente de définir ce qu’est l’amour.

Le parcours Face B comprend notamment :

– Toutes les petites choses : une femme observe son voisin lutter contre des limaces, en pleine nuit, tout en se comparant à elles ; scène en japonais surtitrée.

– Cathédrale : un homme reçoit un ami aveugle de sa femme. Ils passent une soirée inhabituelle, racontée en voix off.

– Pourquoi l’Alaska ? : une discussion entre amis autour d’un éventuel déménagement, qui déclenche une série de projections et de retours au réel.

– Débranchés : un couple réveillé par un appel téléphonique discute des conséquences possibles d’une disparition soudaine de l’autre.

– Tais-toi, je t’en prie : une femme confie à son mari qu’elle l’a trompé plusieurs années auparavant, entraînant une confrontation.

– Personne ne disait rien : dans une cabane de pêche, un adolescent s’exprime sans filtre sur une journée ponctuée de rencontres.

La distribution réunit une vingtaine de comédiennes et comédiens internationaux, originaires de Belgique, de France, d'Estonie, du Japon, du Sénégal et d’Inde. Figurent notamment Paul-Adrien Bertrand, Sam Chemoul, Romain Cinter, Fatou Hane, Jarmo Reha, Uiko Watanabe ou encore Judith Williquet. Le projet intègre également une création musicale signée Pierre-Alexandre Lampert, Ashley Martin, Théophile Rey, Coline Wauters, Sarah Wéry et Judith Williquet, et une conception lumière de Stéphane Babi Aubert.

Crédits photo : Anthony Easton (CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

