Nocturne, la nouvelle collection horreur d'Actes Sud Jeunesse

Une collection pensée pour « sombrer dans vos pires cauchemars ». Actes Sud Jeunesse lance Nocturne, des livres d’épouvante à lire sous la couette, ou éclairés à la lumière de la lune. Et, pour piloter ce projet, la maison d’édition a fait appel à l’auteur de littérature jeunesse Vincent Mondiot.

Ce dernier s’est fait connaître en 2005 en remportant le prix du Jeune Écrivain français, grâce à une nouvelle publiée chez Mercure de France. En 2013, il signe Tifenn : 1 — Punk : 0 chez Sarbacane. Ce n’est qu’en 2017 qu’il rejoint le catalogue d’Actes Sud Junior avec Nightwork. Plus récemment, il a publié la série Le Gang du CDI, destinée aux enfants de 10 ans.

Zombies, complots et hémoglobine

La sortie des deux premiers romans est prévue pour le mois de juin 2025. Ce soir c’est carnage sortira le 11 juin, et signera l’entrée en littérature de l’ancien journaliste Antoine Pietri. Dans cet ouvrage, il donne vie à Mathis, Emma et Alex, qui ne font pas partie des élèves populaires du lycée.

Leur routine bascule brutalement lorsqu’ils sont accusés d’une série de meurtres sanglants commis dans une marbrerie désaffectée, lieu où ils traînent souvent pour tuer le temps et boire quelques bières. Bien décidés à prouver leur innocence, les trois amis se lancent dans une enquête périlleuse. Très vite, ils croisent la route de créatures redoutables et découvrent que l’affaire est bien plus obscure qu’il n’y paraît… Un roman où l’on nous promet du gore, du complot, de l’enquête, et quelques zombies.

Un devoir scolaire qui vire au huis clos

7 jours plus tard, ce sera au tour d’Elie Darco d’enrichir la collection. Avec Les profonds, la Marseillaise met en scène trois lycéens qui, quelques heures avant une soirée entre amis, se rendent près d’un barrage de montagne pour terminer un devoir.

Sur place, un employé présentant des troubles inquiétants du comportement, refuse de leur prêter main-forte. Une alerte météo les oblige à rester sur les lieux et à se réfugier dans les entrailles du complexe hydroélectrique. Pensant y trouver un abri sûr, ils se retrouvent en réalité cernés par les eaux, le béton, et des machines monumentales. Très vite, des événements étranges surgissent. Apparitions troublantes, sensations oppressantes : la nuit s’annonce longue, et tout sauf paisible...

