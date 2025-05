Médiation scientifique : la non-mixité, un levier pour les filles ?

Cet événement fait écho au lancement récent par Élisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, du plan « Filles et Maths », qui souligne l’importance d’initiatives spécifiques pour améliorer la place des filles dans les filières scientifiques.

Il s’inscrit aussi dans la continuité des travaux menés par l’Observatoire de la lecture et de l’écriture des adolescents de Lecture Jeunesse, créé en 2017, qui s’intéresse notamment à l’impact des lectures sur la construction d’un rapport actif et critique aux savoirs.

Lecture Jeunesse poursuit son engagement en faveur de la diversification des pratiques de médiation scientifique et de la lutte contre les inégalités de genre. Dans cette optique, l'association propose un nouveau webinaire explorant la pertinence de la non-mixité dans les actions de médiation visant à encourager les adolescentes à s'engager dans des parcours scientifiques.

Les résultats de plusieurs études publiées par l'association, dont deux récentes en février 2025, ont mis en évidence l’enjeu que représente le contexte de mixité dans les actions de médiation : alors que les garçons semblent mieux réussir en contexte mixte, plusieurs travaux suggèrent que les filles auraient de meilleurs résultats dans des contextes non mixtes, en particulier en sciences.

Ce constat a conduit à l’émergence d’un modèle hybride dans lequel sont organisés des événements ponctuels non mixtes, souvent en dehors du cadre scolaire, afin de créer des espaces sécurisants et encourageants pour les filles.

Le webinaire du 3 juin sera l’occasion d’examiner plus finement la pertinence de ces dispositifs. Il s’agira notamment de réfléchir aux formes que peuvent prendre les médiations en non-mixité, à leur efficacité réelle, à l’articulation possible avec des actions mixtes, ainsi qu’au rôle que peuvent y jouer la lecture et l’écriture en tant que leviers pour l’accès aux sciences.

Trois intervenants partageront leur expertise et leur expérience : Christine Berton, chargée de médiation Sciences & Société à La Rotonde (École des Mines de Saint-Étienne) ; Olivia Calippe, coordinatrice de projets et médiatrice scientifique pour l’association Délire d’Encre ; et Antoine Bréau, enseignant agrégé d’EPS, docteur en sciences du sport, spécialiste des questions d’égalité dans le sport scolaire.

Enfin, Lecture Jeunesse rappelle que cet échange s’inscrit dans une dynamique plus large de soutien aux professionnels de la médiation et de l’édition jeunesse. L’association propose plusieurs formations à partir de septembre, consacrées notamment à l’organisation de clubs ados, à l’évolution de la bande dessinée ou encore à la valorisation des textes courts.

L'inscription, gratuite, s'effectue à cette adresse.

Crédits photo : MART PRODUCTION / Pexels

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com