Nathalie Bernard remporte le Prix De livre en livre 2025

La Gardienne de la forêt évoque les ravages de la déforestation sur les populations autochtones du Brésil. Nathalie Bernard, autrice publiée depuis une vingtaine d’années, s’est d’abord fait connaître par des récits fantastiques pour adultes, avant de se consacrer depuis une dizaine d’années à la littérature jeunesse et young adult.

Quand son grand frère est assassiné par les bûcherons illégaux qui ravagent la forêt amazonienne, Diana n'a qu'une idée en tête : devenir Gardienne à son tour et se battre pour sauver la forêt et ses habitants de la folie humaine. Du haut de ses 13 ans, elle saura trouver le moyen d'agir et de faire entendre sa voix. — Quatrième de couverture de La Gardienne de la forêt

Doté de 5000 euros, le prix De Livre en livre s’accompagne d’un temps de résidence dans un des lieux du réseau de Nouvelle-Aquitaine. L’agence ALCA, à l’initiative du projet, propose également aux lauréats un accompagnement professionnel par un agent littéraire pendant un an.

« Tous les sujets abordés dans les œuvres se répondaient et ont permis de débattre avec les jeunes sur des thématiques cruciales comme l’écologie ou le féminisme. À l’ère du tout-numérique et de l’IA, ce genre de prix est fondamental », a déclaré l'autrice qui succède à Fabien Toulmé, primé en 2024 pour son album En lutte (Delcourt).

La journée de remise s’est déroulée à l’Opéra de Limoges, après une matinée d’ateliers et de rencontres avec les auteurs et autrices en sélection (Quentin Guillon, Cécile Vallade, Astrid De Laage et Régis Lejonc), suivie de projections dans le cadre du prix Haut les courts !. La compagnie Les Volets rouges a ponctué l’événement d’un spectacle écrit pour l’occasion, autour des œuvres en lice.

Crédits : Nathalie Bernard © ALCA Nouvelle-Aquitaine

