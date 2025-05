Cet été je lis, nouvelle opération pour “encourager la pratique de la lecture

Ce lundi 2 juin, au Parc Floral de Paris, Élisabeth Borne, ministre d’État, ministre de l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Rachida Dati, ministre de la Culture, ouvriront dans l'après-midi l'édition inaugurale de « Cet été je lis ».

Cette opération estivale, déroulée sur les mois de juin, juillet et août, valorisera la pratique de la lecture en s'appuyant « sur l’engagement des écoles, des bibliothèques scolaires et municipales et de nombreux partenaires privés institutionnels ».

Aucune information n'ayant été communiquée, pour l'instant, sur les moyens investis par les deux ministères, il semblerait que l'animation de l'opération nationale incombe avant tout aux établissements éducatifs ou de lecture publique.

Le ministère de la Culture s'est déjà appuyé sur ce type d'organisation pour Biblis en folie, des journées nationales des bibliothèques — reconduites pour une deuxième édition en octobre prochain — pendant lesquelles les structures sont invitées à prévoir des animations et événements. Au risque d'épuiser des équipes et des moyens déjà limités, encore plus en période d'austérité budgétaire...

La complexe promotion de la lecture

« Tous les styles littéraires sont les bienvenus », insistent les ministères de la Culture et de l'Éducation en précisant leur objectif central : « proposer à chaque élève de lire un peu chaque jour ». Cette promotion de la lecture vient prolonger le quart d'heure lecture généralisé par l'Éducation nationale dans toutes les écoles en 2019, puis généralisé au niveau national par le Centre national du livre en 2022, avec « 11 mars, je lis ».

L'opération s'accompagne d'une visibilité médiatique plus ou moins importante. Ainsi, cette année, le groupe France Télévisions a diffusé une campagne de promotion dédiée, constituée de 31 modules mettant en scène différentes personnalités, dont Kylian Mbappé, Philippe Lacheau, Mélanie Doutey ou encore Joël Dicker, à l'origine de cette campagne télévisuelle.

Parmi les autres opérations de promotion de la lecture au niveau national, citons Partir en Livre, organisé du 18 juin au 20 juillet 2025 sur le thème « Les animaux et nous », et les Nuits de la Lecture, dont la prochaine édition se déroulera du 21 au 25 janvier 2026 sous l'intitulé « Villes et campagnes ».

« Cet été je lis » s'inscrit dans un contexte de baisse de la pratique de la lecture, documentée par plusieurs études du Centre national du livre. La dernière en date, publiée en avril dernier, estime que seulement 56 % des Français se déclarent lecteurs réguliers (– 5 points par rapport à 2023) et rapporte qu'une personne sur cinq déclare ne jamais lire, un chiffre en hausse de 3 points depuis la dernière étude sur le sujet.

Presque toutes les tranches d'âges sont touchées par ce déclassement, selon les données de l'étude : seuls les 65 ans et plus sont plus nombreux à indiquer lire plus de 5 livres par an, par rapport à 2023 (+ 3 %). De façon surprenante, les classes d'âges qui décrochent le plus sont les 50-64 ans (-13 %) et les 35-49 ans (-8 %) — qui constituent par ailleurs la catégorie qui lit le moins.

Photographie : illustration, Y M, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com