Les livres et les arts forains se mêlent à Namur

Le Salon des littératures singulières (SLS) revient à Namur après une année d’interruption, en s’intégrant pour la première fois au festival Namur en Mai. Ce partenariat stratégique permet de faire dialoguer création littéraire et arts de la rue, dans un espace ouvert et populaire.

Organisé par l’Association des éditeurs belges (ADEB) et l’association Les éditeurs singuliers, l’événement réunira une cinquantaine de maisons d’édition indépendantes belges francophones. Il se tiendra à la Bourse de Namur, transformée en véritable place publique littéraire, avec une entrée libre pour toutes et tous.

Pendant trois jours, les visiteurs pourront découvrir une offre éditoriale variée : romans, poésie, théâtre, essais, littérature jeunesse, bande dessinée et beaux livres. De nombreux auteurs et autrices seront présents pour des séances de dédicaces, offrant au public l’occasion de rencontrer des voix originales et engagées de la scène littéraire belge.

En complément, chaque jour à 14h, un spectacle gratuit proposera une exploration artistique différente :

La vie des marionnettes (29 mai) par Perrine Ledent : présentation vivante de marionnettes issues de trois spectacles, adaptée à partir de 6 ans ; Fiction ou généalogie emmêlée (30 mai) par Stéphane Pirard : lecture théâtralisée et débat sur la filiation et l’identité, à partir de 12 ans ; Je te cata… (31 mai) par Aurélie Vauthrin-Ledent et Stéphane Pirard : lecture performée suivie d’un atelier d’écriture collective basé sur les jeux de mots, à partir de 13 ans.

L’objectif de cette édition est double : élargir le public habituel des salons littéraires et affirmer l’identité d’une édition belge indépendante, souvent peu visible dans un marché dominé par les grands groupes francophones. En se tenant au cœur de la ville et dans un cadre festif, le Salon veut rendre la littérature plus accessible et plus vivante.

Parmi les éditeurs présents : maelstrÖm reEvolution, La Cinquième Couche, Couleur livres, Les Impressions Nouvelles, Tétras Lyre, Le Taillis Pré, et bien d’autres, représentant l’étendue de la production belge contemporaine. L’ADEB, en tant que fédération professionnelle, et Les éditeurs singuliers, collectif d’éditeurs engagés, œuvrent à la mise en visibilité de cette création souvent méconnue.

