Pass Culture : une ambassadrice voilée et le RN crie au scandale

Apparu dès 2019, le système des ambassadeurs du Pass Culture s’est structuré en 2021. Et ce, notamment pour atteindre les jeunes éloignés de la culture, autant que pour aider les professionnels à se saisir du dispositif. Actif dans tout l’Hexagone, il procède d’une stratégie de médiation et repose en partie sur des missions de service civique — renouvelées chaque année — et des coordonnateurs régionaux permanents.

Et voilà ce qui perturbe le député de l’Yonne Julien Odoul : ce membre du RN dénonce avec ferveur une « vidéo de promotion de mai 2025 » émanant du Pass Culture. L’une des deux personnes à l’image se révèle être « une jeune femme voilée, présentée comme “ambassadrice” du dispositif. Ce choix entre en totale contradiction avec l’exigence de neutralité des services de l’État », s’étrangle le parlementaire.

Oubliant, étourdi par son sujet, de signaler que ladite vidéo promeut la Nuit européenne des musées – plus spécifiquement, le Musée de l’Homme, campé depuis 1937 dans au Palais de Chaillot (Paris XVIe).

@passcultureofficiel Dans la nuit de ce samedi 17 mai, visite exceptionnellement pleeeein de lieux insolites partout en France à l’occasion de la Nuit européenne des musées ✨ ♬ son original - pass Culture

Et d’ajouter : « Cette communication légitime l’un des marqueurs de l’islamisme pourtant visé par le ministère de l’Intérieur dans un récent rapport. Loin de la promesse d’émancipation intellectuelle, le Pass Culture devient ici un véhicule de normalisation de l’islam politique, sous couvert de représentation. »

Il évoque d’ailleurs une « infraction aux règles républicaines »... qui resterait à définir : si l’ambassadrice n’est pas une fonctionnaire, mais une volontaire en service civique ou une intervenante externe (stagiaire, bénévole, influenceuse, etc.), l’obligation de neutralité ne la concerne pas.

Loin d’être ici représentante officielle de l’État et dans le cadre d’une vidéo au mieux informative (au pire, promotionnelle), elle ne répondra donc pas du port du hidjab. Le député aura toujours l’option du Défenseur des droits, lequel poussera peut-être un grand soupir de désarroi…

Le débat porte donc plus sur la symbolique de la laïcité, ici instrumentalisée suivant les principes habituels du RN, ainsi que l’interprétation du principe de neutralité, que sur des fondements juridiques explicites. Et réels.

Petit rappel à l’attention des mal-comprenants : le voile n’est pas en soi une caractéristique de l’islamisme, même s’il sert d’instrument comme un symbole d’adhésion à une idéologie politique. Est-il pour autant maladroit de donner une image plus diversifiée des jeunes en France ?

Cela se discutera sans qu’il soit possible de trancher. Le sujet, idéologisé à la perfection par le RN, mériterait une approche nuancée, respectueuse à la fois des convictions religieuses et des préoccupations liées à la laïcité et à la liberté individuelle.

En revanche, un autre point, semble-t-il plus sensible, titille le député : « [L]a possibilité pour des jeunes d'acheter, avec des fonds publics, des ouvrages fondamentalistes dans des librairies proches de la mouvance salafiste, comme la librairie Sana. » De fait, ActuaLitté a constaté qu’en effet, ce commerce figurait parmi les établissements que recense le Pass Culture. Et l’on y trouve bien des ouvrages de prédicateurs comme Ibn Taymiyya ou Al-Albani.

Ces figures associées au salafisme ont exercé une véritable influence dans le réformisme islamique. Rappelons que le premier (1263–1328) fut condamné pour des positions jugées hérétiques, emprisonné à plusieurs reprises et qualifié d’extrémiste juridique. Il fut même répudié par les théologiens soufis et les partisans des écoles plus rationalistes.

Le second (1914–1999) fut expulsé de Syrie sous le régime de Hafez el-Assad et ses enseignements interdits et/ou ou fortement critiqués par les autorités religieuses traditionnelles (notamment en Arabie Saoudite, malgré sa popularité). Les mouvements salafistes violents comme les djihadistes ont d’ailleurs puisé dans certaines de ses méthodes, bien que lui se soit opposé au militantisme politique armé.

Gag ? Probablement pas : le parlementaire du Rassemblement est hautement sérieux. « Alors que le combat contre l'islamisme devrait être une priorité culturelle autant que sécuritaire, le Gouvernement semble aujourd'hui relayer les codes et les symboles de l'islamisme », assène-t-il.

Chose étonnante, il devient totalement silencieux quant à la présence des textes de Renaud Camus, Jean Raspail ou encore le célèbre Athéna à la borne : discriminer ou disparaître ? de Thibault Mercier. Des personnalités aux écrits que le RN estimerait plus compatibles avec ses propres codes ? Qui en tous cas, ne feront pas l'objet d'une question parlementaire.

Dans l'attente d'une réponse de la rue de Valois... allah bonne heure !

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com