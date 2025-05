Rentrée littéraire : le nouveau Amélie Nothomb, le dernier My Hero Academia

Dans Premier sang (2021), Amélie Nothomb retraçait trois moments-clés de la vie de son père, dont sa rencontre avec Danièle Scheyven, sa future épouse. Cette fois, dans son 34e roman, qui paraît le 20 août prochain, seule sa plume servira de lien entre le lecteur et cette figure maternelle. Et le titre ? Tant mieux, dont cette dernière donne une définition aussi brève que suggestive : « La version joyeuse du sang-froid. »

Les familles

Amélie Nothomb, née à Kobé en 1967, s’impose dès la parution de Hygiène de l’assassin en 1992 comme une autrice au style inclassable. En 1999, elle reçoit le Grand Prix de l’Académie française pour Stupeur et tremblements, avant de décrocher le prix Renaudot en 2021 avec Premier sang. Son précédent roman, L’impossible retour, s'est écoulé à 123.582 exemplaires, selon Edistat.

Par ailleurs, le 25 juin 2025 prochain, son roman publié en 2000, Métaphysique des tubes, devient Amélie et la métaphysique des tubes, un film d’animation réalisé par Maïlys Vallade et Liane-Cho Han. Présenté à Cannes et Annecy, l'adaptation met en scène une petite Amélie, autoproclamée « bébé-légume », découvrant le monde avec émerveillement. L’autrice a salué cette adaptation comme « le meilleur film » tiré de son œuvre, bien au-dessus, selon elle, de celle d’Hygiène de l’assassin. Le long-métrage s’accompagne d’un album jeunesse publié chez Albin Michel le 28 mai, illustré par Alexandra Garibal.

Outre Amélie Nothomb, la rentrée littéraire d’Albin Michel sera portée par Franck Bouysse, dont le nouveau roman, Entre toutes, paraît également le 20 août 2025. Ce texte revient sur le destin de Marie, une femme née en 1912 dans une ferme isolée qu’elle ne quittera jamais. L’auteur entend rendre hommage à une figure silencieuse et forte, traversant le XXᵉ siècle entre labeur, deuils et amour discret, comme tant d’autres femmes dont les vies « minuscules » furent marquées par l’Histoire, les absences, les maris emportés par la guerre ou les coups du sort.

« Franck Bouysse, livre avec une pudeur saisissante cette épopée familiale et prouve qu’il est aussi talentueux dans le récit de l’intime que dans la fresque romanesque », partage son éditeur. Après avoir officié dans le roman noir et la fresque rurale avec Grossir le ciel (près de 130.000 exemplaires écoulés en version poche), Né d’aucune femme (plus de 300.000 exemplaires vendus, tous formats confondus), ou Buveurs de vent (près de 100.000 exemplaires cédés), l’auteur propose cette fois un récit intimiste. Il a été couronné par plusieurs prix, dont le prix des Libraires et le prix Jean Giono.

Le point final d'un phénomène mondial

Plus tôt cette fois : la parution du 42e et dernier tome de My Hero Academia, attendu en librairie le 5 juin 2025, publié par Ki-oon. Les chiffres de la série : plus de 100 millions d’exemplaires distribués dans le monde, dont 11 millions vendus en France, soit la 5ᵉ série la plus vendue de l’histoire du manga dans l’Hexagone. En moins de dix ans, elle est devenue la 2e série à franchir le cap des 10 millions d’exemplaires en France sur un temps si court - un exploit jusqu’ici uniquement accompli par Naruto.

Le manga de Kōhei Horikoshi, débuté en 2014, suit Izuku Midoriya, un adolescent sans pouvoir dans un monde de super-héros, qui rêve de devenir le plus grand justicier. Formé à l’académie U.A., il hérite du pouvoir d’All Might, icône héroïque, et affronte de redoutables ennemis.

Le tome 41, My Hero Academia : Overlay, sorti en février dernier, s'est vendu à près de 60.000 exemplaires en France, selon Edistat.

À noter : le 5 juin 2025 paraîtront chez Gallimard deux ouvrages d’Erri De Luca : Récits de saveurs familières et Récolte à la lumière du jour, précédé de Œuvre sur l’eau. Dans le premier, l’écrivain napolitain revient sur des souvenirs liés à la nourriture : repas d’enfance, moments partagés sur les chantiers ou en montagne, scènes de vie dans les osterie populaires. Chaque récit est accompagné d’un commentaire du nutritionniste Valerio Galasso, qui propose des conseils alimentaires et des repères pratiques. L’ouvrage s’achève sur plusieurs recettes familiales.

Le second, publié en édition bilingue, rassemble des poèmes récents et anciens. Récolte à la lumière du jour est suivi d'Œuvre sur l’eau, son premier recueil paru en 2002. L’ensemble explore les liens entre mémoire, éléments naturels, spiritualité et réalités politiques, notamment à travers la figure de la mer Méditerranée, à la fois lieu biblique et théâtre des migrations contemporaines. Né à Naples en 1950, Erri De Luca est l’auteur de nombreux textes publiés chez Gallimard, dont Montedidio, Impossible et Les règles du Mikado, qui s'est écoulé à 46.827 exemplaires.

