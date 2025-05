À Bruxelles, Lorenzo Mattotti à l'honneur cet été

Lorenzo Mattotti, figure majeure de la scène artistique contemporaine, investit la galerie Martel à Bruxelles avec une exposition centrée sur la représentation du mouvement athlétique. Connue pour son trait audacieux, son travail explore depuis toujours les tensions et les élans qui traversent les corps, qu’ils soient amoureux, dansants, monstrueux ou mythologiques. Cette fois, l’artiste se confronte à un geste d’une évidence trompeuse : celui de la course.

Réalisées dans le cadre des Jeux de Paris 2024, les œuvres exposées, des dessins originaux au crayon, à l’encre et au pastel, s’attachent à capturer l’instantané du mouvement, son évanescence, sa puissance. Mattotti y parvient en épurant la forme jusqu’à l’extrême tension du trait, en jouant des imbrications de couleurs et de compositions. Il restitue l’élan de la course sous toutes ses formes : foulées de marathoniens, accélérations de sprinters, courses en solitaire ou en peloton, sur routes, berges, trottoirs de villes imaginaires.

Attraper la course, Lorenzo Mattotti

Les corps se déploient dans des paysages souvent surnaturels, traversés de lignes de fuite, d’ombres et de couleurs vibrantes. Le regard s’attarde sur les figures d’athlètes paralympiques, qui prolongent cette exploration du mouvement en incarnant une autre intensité, un autre rapport au geste. Comme dans une étude photographique à la manière d’Eadweard Muybridge, chaque variation du mouvement est scrutée, répétée, décomposée.

L’exposition interroge aussi la symbolique de la course : archaïque, émancipatrice, parfois violente, elle devient ici motif de révolte ou d’envol, métaphore de la survie, de la fuite ou de la liberté. Des compositions évoquent tour à tour le tableau impressionniste, la statuaire équestre, la commedia dell’arte, ou encore les clichés modernes d’athlètes en plein effort. Le mouvement y est toujours central, parfois jusqu’à faire disparaître les visages et les corps.

Par cette série, Lorenzo Mattotti réinvente une grammaire du corps en action, avec une attention particulière portée à l’espace, au rythme, à la tension. Il rend hommage à la dynamique sportive, entre art, vitesse et abstraction. Deux ouvrages complètent cette exploration : Se dépasser (Casterman, 2024) et Attraper la course, publié à l’occasion du FIBD 2024.

Crédits illlustrations : Lorenzo Mattotti © Casterman / Galerie Martel

Par Ewen Berton

