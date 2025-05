Des bandelettes de Torah restituées à un musée allemand

Quatre mappot, des bandes de tissu utilisées pour attacher et maintenir fermés les rouleaux de la Torah, laquelle réunit les cinq livres sacrés du judaïsme, seront restituées par le musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris. Ces pièces patrimoniales datant du début du XXe siècle seront conservées par le musée Shalom Europa de Wurtzbourg, en Allemagne.

Offertes aux synagogues de Wurtzbourg et Kitzingen (Bavière) dans les années 1910 et 1920, ces bandelettes de Torah ont probablement été dispersées après les pogroms des 9 et 10 novembre 1938. La « Nuit de Cristal » (Kristallnacht) désigne les pillages, assassinats et saccages massifs organisés et commis par l'extrême droite nazie, avec le soutien du gouvernement de l'époque, incarné par le chancelier du Reich, Adolf Hitler.

Plusieurs milliers de Juifs et Juives furent assassinés cette nuit-là, et environ 70.000 furent déportés en camps de concentration : un antisémitisme d'État se déchaîna à cette occasion, tolérant et encourageant la destruction de commerces et d'entreprises appartenant à des personnes identifiées comme juives, mais aussi de lieux de culte.

Lors de cet événement, de nombreux biens sont volés, annonçant les multiples spoliations à venir avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Retour en Bavière

Les synagogues de Wurtzbourg et Kitzingen, qui abritaient les mappot bientôt restituées, ont été visées pendant la « Nuit de Cristal » et détruites lors de cet événement, comme de nombreuses synagogues d'Allemagne. De nos jours, Wurtzbourg compte une nouvelle synagogue, tandis que celle de Kitzingen, rénovée, héberge un centre culturel.

En 2006, le musée Shalom Europa a ouvert ses portes à Wurtzbourg, et expose des pièces retraçant l'histoire de la communauté juive en Bavière. L'institution récupérera les pièces patrimoniales jusqu'à présent conservées par le musée d’art et d’histoire du Judaïsme.

Ce dernier les a en effet identifiées comme des biens spoliés remis au musée d’Art juif de Paris, alors situé rue des Saules, par le Jewish Successor Restitution Organization (JSRO) en 1951. Celui-ci, fondé par une douzaine d'organisations juives du monde entier, s'est efforcé de restituer à leurs propriétaires les biens spoliés par le régime nazi et ses soutiens.

En 2023, le gouvernement français avait porté un projet de loi pour faciliter la restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, dans le contexte de persécutions antisémites, et conservés par l'État. Cette législation, entrée en vigueur, concernait également les livres : au moins 5 millions auraient été spoliés par les nazis et leurs alliés en France à leurs propriétaires juifs.

D'après le gouvernement français, 2,4 millions de livres ont été retrouvés en France et en Allemagne, pour « entre 554.000 et 700.000 [...] livres ou périodiques imprimés restitués ou attribués à des personnes ou des institutions spoliées ».

