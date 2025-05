En juin, une saga de Juliette Benzoni sur France 2

Tournée en Bourgogne, à Fontainebleau et Compiègne, au cours de l'année 2023, la série en 4 épisodes Une amitié dangereuse se base sur les romans Marie des intrigues et Marie des passions (Plon), de l'autrice Juliette Benzoni (1920-2016).

Une amitié dangereuse raconte l’histoire de deux jeunes filles que lie une forte amitié : Marie de Rohan-Montbazon, duchesse de Luynes puis de Chevreuse, vive et enjouée, libre de corps et d’esprit, et Anne d’Autriche, reine de France, prude et timide, qui, mariée trop jeune et délaissée par son mari, le roi Louis XIII, souffre de neurasthénie.

Marie n’aura de cesse de rapprocher le couple royal dans un premier temps…

– Le synopsis de la série