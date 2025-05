Le casse-tête Bastien Vivès : le tribunal de Nanterre se déclare "incompétent"

Rebelote : ce ne sera pas pour aujourd’hui. Le procès qui oppose le dessinateur de bandes dessinées Bastien Vivès aux associations de protection de l’enfance est à nouveau reporté. L’audience était initialement prévue pour durer jusqu'à mercredi 28 mai.

Mais, quelques heures seulement après avoir démarré, le tribunal correctionnel de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent, avant de le renvoyer au parquet. « Aucune pièce du dossier ne permet de dire » que les faits ont eu lieu « dans les Hauts-de-Seine », a annoncé présidente Céline Ballerini, rapporte Blick. Bastien Vivès a pourtant comparu devant la 20e chambre correctionnelle de Nanterre, spécialisée dans les violences sur mineurs.

Des BD à caractère pédopornographique ?

L’affaire donne visiblement du fil à retordre : elle a déjà été renvoyée, en février dernier. Pour rappel, le quarantenaire est accusé par plusieurs associations de l’enfance, parmi lesquelles Innocence en danger, Fondation pour l’enfance, Face à l’inceste et l’Enfant bleu, d’avoir réalisé et diffusé des dessins à caractère pornographique de mineurs. Officiellement, il s’agit de « fixation et transmission en vue de la diffusion d’images à caractère pédopornographique ». Ces dernières ont déposé plainte auprès du parquet de Nanterre fin 2022.

Sont particulièrement pointées du doigt les publications suivantes : La Décharge mentale (Les Requins marteaux, collection BD Cul), et Petit Paul (Glénat, collection PornPop). La première met en scène une mère au foyer à la poitrine exagérément grossie, faisant son maximum pour recevoir un invité, nommé Michel, de la plus chaleureuse des façons. Ce qui implique, dans ce cas-là, de mettre ses trois filles à sa disposition sexuelle. Si le principal intéressé s’interroge sur la répartition de la charge mentale au sein du foyer qu’il intègre, il n’est toutefois pas question d’évoquer l’inceste.

Le deuxième ouvrage, publié en 2018, narre quant à lui l’enfance d’un jeune garçon au sexe démesurément long, ayant des relations sexuelles avec des femmes majeures. Dans sa plainte, l’association la Fondation pour l’enfance évoquait « des représentations de mineurs, dans des situations sexuellement explicites, présentant indubitablement un caractère pornographique ».

« Transformer un malaise en délit »

Dans une pétition lancée en 2022, le cofondateur du mouvement Be Brave France, Arnaud Gallais, engagé contre les violences sexuelles contre les enfants, dénonçait « la banalisation et l’apologie de l’inceste et de la pédocriminalité organisées par le dessinateur de BD Bastien Vivès à travers ses ouvrages et ses propos dangereux. »

De son côté, son avocat déclarait ce jour au procès : « Aujourd’hui, on veut faire condamner un dessinateur. Personne avant, n’avait osé. On veut vous transformer en juge de l’encre et du papier pour des victimes qui n’ont jamais existé. Au nom de la vertu, on vous demande de transformer un malaise en délit », rapporte BFMTV.

Simple dessin ou confession ?

Bien que la « fixation et transmission en vue de la diffusion d’images à caractère pédopornographique » soit interdite, la difficulté de l’affaire réside en l’absence victime physique, réelle. Il n’est pas jugé pour des actes commis sur des personnes physiques, mais sur des dessins ne représentant ou n’impliquant aucun mineur identifié.

Dans son rapport d’enquête, la brigade des mineurs indique : « La difficulté lors de ces auditions [avec l’auteur et ses éditeurs, précise Libération] a été dans le fait que tous font une différence entre représentation réaliste et représentation fictive quand bien même cette distinction n’est nullement évoquée dans le Code pénal. » Un flou juridique, donc ?

Libération n’a pas manqué de rappeler les polémiques qui entouraient déjà l’auteur. Le 16 janvier 2005, alors âgé de 20 ans, le dessinateur aurait publié sur un forum du site spécialisé Catsuka, consacré à l’animation, un message à connotation pédophile, signé sous le pseudonyme « Quelle belle soirée », comportant plusieurs fautes d’orthographe : « Parfois je me sens attiré vers des gamines de 10 ou 12… on se dit merde je suis pedophile… mais bon je sias pas ya quelque chopse qui se degage… bien sur je ne fais rien… mais c est un sentiment humain que tout le monde peut avoir. C'est juste qu'il ya des gens qui passe outre et qui dépasse les lois de notre belle société… alors voilà… je m'excuse encore de tout ça et que ca ait pu blesser des gens… je ne voulais pas… »

