Five Broken Blades

« Peut-être un cadeau de mon cher frère aîné pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette existence en suspens. Me tuer comme un homme. Problème : j’ai très envie de vivre — ou du moins, je refuse de mourir. Et le roi Joon n’ordonnerait pas directement mon exécution ; il ne l’a pas fait la dernière fois, laissant les éléments me tuer à sa place. »

Une voleuse aux doigts de fée, un homme de main motivé par l’or, un espion avec plus d’un tour dans son sac, une tueuse aux lèvres empoisonnées, un noble et un prince que tout le monde devrait croire mort. Six personnes dont le destin converge vers une seule et unique mission : mettre fin au terrible règne du roi-dieu Joon.

Or, tout le monde le sait, cet homme est immortel. Sa couronne, qui ne le quitte jamais, lui confère un pouvoir hors du commun.

Si l’objectif est le même, les raisons qui motivent ces différents personnages sont multiples. Ainsi, l’envie de coopérer pour mener à bien ce meurtre est bien là. La confiance ? Beaucoup moins. Aucune garantie face aux potentielles trahisons. Ces « lames » sont prêtes à tout, elles le font bien comprendre. Nous voici donc face à un cocktail des plus explosifs…

Avec des personnages colorés et chacun doté d’une personnalité bien définie, l’histoire défile sur un fond de folklore coréen bien ficelé. Chaque chapitre laisse la parole à cette drôle de troupe, permettant de mieux comprendre leurs motivations profondes pour venir à bout du roi-dieu. Un récit fantastique qui tient en haleine…

Traduction assurée par Patrick Imbert.