« Alberto voudrait répliquer, mais se retient. Il est enchante par cette femme qui impose si brutalement ses opinions, il est fasciné par son air orageux et par sa présence faussement vulnérable, a mille lieues d’être intimidée. Il lui adresse un sourire. »

Ce roman ne se veut pas simple biographie, mais réelle plongée intime dans la vie fascinante d’Elsa Morante. Sa quête en tant qu’artiste, en autrice talentueuse et inégalable. Mais aussi et surtout sa façon d’appréhender le monde et sa propre existence.

En tant que femme, oui, bien qu’elle n’en fasse pas le centre de son art — une femme qui, au fil des années, a abordé la littérature aussi férocement que tendrement. Tout en paradoxe et en authenticité, Elsa est un personnage insaisissable, époustouflante.

Chaque chapitre aborde une année dans sa vie. Ainsi, on commence durant son enfance, moment durant lequel les histoires qu’elle compose sont racontées à voix haute à un auditoire imaginaire.

Jeune adulte, elle quitte son foyer pour vivre à son rythme, selon ses propres règles, d’abord sans connaître le succès. Puis une première publication, la reconnaissance, des rencontres essentielles à la suite de sa vie. Entre Rome, la Grèce et d’autres paysages qui ont façonné son existence, Elsa Morante, sous la plume de Angela Bubba, est une protagoniste inoubliable et touchante.