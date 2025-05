Le brasier

« Quelle que soit la direction des promenades en ce lieu, c’est la mer hostile qui gronde au bout du chemin. De quoi suffoquer, surtout quand on ne sait pas nager. Or, je n’ai jamais appris à nager. Aucune fille n’apprend à nager dans ce monde-ci. Ni à courir. Ni à s’enfuir d’où que ce soit. On nous apprend au contraire à ne surtout pas bouger de l’endroit qu’on choisit pour nous. »

Connaissez-vous Les Cygnes sauvages, ce conte merveilleux de Hans Christian Andersen ? Et si on vous disait que cette histoire n’était qu’une version de la réalité ? Qu’il existait en fait une autre manière de la raconter ?

Sur l’île de Margelonne, un vieux roi cruel règne d’une main de fer sur son royaume. Sa femme la reine Lisbeth, adorée de tous, est morte en couche. Elle a laissé derrière elle onze garçons et une jeune fille, Élisa. Après des années sans compagne, le roi jette enfin son dévolu sur une prétendante — non pas par amour, mais bel et bien par intérêt et soif de pouvoir. Ainsi apparaît Brunehaut de Pontieu, jeune femme d’une beauté époustouflante, entourée d’une énergie étrange…

À travers ce récit, Florence Hinckel nous offre une réécriture d’un conte en plaçant deux figures féminines en son centre. Brunehaut et Élisa sont comme des miroirs, ont la recherche d’une liberté fondamentale. Elles deviennent des icônes, afin de donner une voix à ces princesses, ces reines, ces fées et ces sorcières qui ont toujours habité les histoires de notre enfance. Or, cette fois-ci, elles nous partagent leurs pensées, émotions et états d’âme.

Entre passé et présent, ce roman est une forme délicieuse de révolution…