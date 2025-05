La Roue s'arrête subitement de tourner : pas le Temps pour une saison 4

Malgré une amélioration notable de la qualité narrative et visuelle, La Roue du Temps a souffert d'une baisse significative de son audience. La première saison avait connu un lancement record, devenant l'une des séries les plus regardées de Prime Video en 2021.

Mais la troisième aura rapidement disparu du Top 10 des séries originales de Nielsen. Et ce, après seulement trois semaines, contrairement aux saisons précédentes qui y étaient restées plus longtemps. Or, il était bel et bien prévu que l'adaptation compte huit saisons.

Les coûts de production élevés ont également pesé dans la balance. La série, coproduite par Sony Pictures TV et Amazon MGM Studios, nécessitait des ressources considérables pour recréer l'univers complexe des romans. Dans un contexte économique où les plateformes de streaming réévaluent leurs investissements, Amazon a jugé que le retour sur investissement n'était plus suffisant pour justifier une quatrième saison.

Et Deadline de confirmer que Prime Video annule, précisant que « les raisons sont financières, car la série est appréciée sur le plan créatif par les dirigeants de la plateforme ».

La première saison, diffusée en novembre 2021, avait pour objectif d'introduire l'univers de la Roue du Temps, avec ses multiples factions et sa mythologie riche. Malgré des critiques mitigées, elle avait réussi à captiver un large public, notamment grâce à la performance de Rosamund Pike dans le rôle de Moiraine Damodred.

Ainsi, après une réalisation laborieuse et maladroite pour cette série fantasy à gros budget, la deuxième saison marquait une véritable métamorphose. Elle donne l’impression de découvrir une œuvre nouvelle, enfin à la hauteur des attentes, et capable d’envoûter son public.

Lancée en septembre 2023, cette saison 2 marquait une amélioration significative, tant sur le plan narratif que visuel. Les intrigues se sont densifiées, les personnages ont gagné en profondeur, et la série a su mieux équilibrer fidélité au matériau d'origine et adaptations nécessaires pour le format télévisuel. Cette progression s'est reflétée dans les critiques, avec une augmentation notable du score d'audience sur Rotten Tomatoes.

L'annonce de l'annulation a suscité une vive réaction de la part des fans, certains lançant des campagnes en ligne pour tenter de sauver la série. Le showrunner Rafe Judkins avait exprimé son souhait de poursuivre l'adaptation, soulignant que l'histoire devenait encore plus captivante dans les tomes suivants.

Avec l'arrêt de The Wheel of Time, Amazon Prime Video concentre désormais ses efforts sur The Rings of Power, sa série phare dans le genre fantasy. Les trois saisons de The Wheel of Time restent disponibles en streaming, offrant aux spectateurs l'occasion de (re)découvrir cette épopée inachevée.

Certes, la série était loin d’être exempte de défauts. Les puristes de l’œuvre de Robert Jordan y ont constaté de nombreuses entorses, parfois majeures. Pourtant, pour ceux qui savent voir au-delà de la stricte fidélité, l’essentiel est préservé : l’esprit de l’œuvre bat toujours, vibrant dans cette fresque épique qui, bien plus qu’une adaptation, cherche à transmettre l’âme d’un monde.

Restent les livres, donc. Une sorte de retour aux origines, dans une traduction de Jean-Claude Mallé.

