Nommer le génocide” : 300 écrivains appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Les signataires de cette tribune sont formels : « Tout comme il était urgent de qualifier les crimes commis contre des civils le 7 octobre 2023 de crimes de guerre et contre l’humanité, il faut aujourd’hui nommer le ‘génocide’. » La tribune rend un hommage appuyé aux écrivains et écrivaines de Gaza, tués, déplacés ou réduits au silence par la guerre, parmi lesquels Hiba Abu Nada, tuée par des bombardements israéliens le 20 octobre 2023, ou le poète Refaat Alareer.

« Israël tue sans relâche des Palestiniens et des Palestiniennes, par dizaines, chaque jour », développent-ils, et d'assurer : « Quand Israël ne les tue pas, il les mutile, les déplace, les affame délibérément. Israël a détruit les lieux de l’écriture et de la lecture − bibliothèques, universités, foyers, parcs. » Les auteurs de la tribune justifient leur prise de parole par leur métier même : « Une mort est aussi une censure. En tuant un écrivain ou une écrivaine, c’est une culture, une liberté, un témoignage, une archive que l’on efface. C’est tout un corpus qu’on oblitère et un silence qu’on impose. »

Pour les signataires, le devoir d’écrire ne s’arrête pas à la fiction. Il engage face à l’histoire : « Notre métier demande de nommer le réel et de rendre visibles ses zones d’ombres. Trop souvent, les mots ont servi à justifier l’injustifiable, nier l’indéniable, soutenir l’insoutenable. Trop souvent, aussi, les mots justes, ceux qui importaient, ont été éradiqués avec celles et ceux qui auraient pu les écrire. »

Face à la gravité de la situation, l’appel est clair : « Nous ne pouvons plus nous contenter d’appeler cela une "horreur", de faire montre d’une empathie générale et sans objet, sans qualifier cette horreur, ni préciser de quoi il s’agit. [...] Il faut aujourd’hui nommer le "génocide". »

"La qualification de génocide n’est pas un slogan"

Les écrivains tiennent à le rappeler : leur accusation s’appuie sur des positions déjà exprimées par de nombreuses organisations et institutions internationales : « La FIDH, Amnesty International, Médecins sans frontières, Human Rights Watch, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, les rapporteurs des Nations unies, et bien d’autres spécialistes et historiens. »

Les auteurs reprennent aussi à leur compte les mots récemment employés par des experts onusiens : « Alors que les États débattent de la terminologie (s’agit-il ou non d’un génocide ?), Israël poursuit sa destruction implacable de la vie à Gaza, par des attaques terrestres, aériennes et maritimes, déplaçant et massacrant en toute impunité la population restante [...]. Personne n’est épargné, que ce soient les enfants, les personnes handicapées, les mères allaitantes, les journalistes, les professionnels de la santé, les travailleurs humanitaires ou les otages. »

Les auteurs reprennent enfin une notion venue du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, rappelée par Alexis Deswaef, avocat à la Cour pénale internationale : celle de « spectateur-approbateur », ce responsable qui « regarde, se tait », et dont le silence devient une forme de complicité : « Nous ne sommes pas des responsables militaires ou politiques. Mais nous refusons d’être un public de spectateurs-approbateurs. Il y va non seulement de notre humanité et des droits humains, mais aussi de notre métier, mis en danger chaque jour à Gaza et chaque jour où nous refusons de dire et dénoncer ce crime. »

Le terme même de « génocide » est fermement rejeté par Israël, mais revient avec insistance dans les déclarations de plusieurs organisations de défense des droits humains, instances onusiennes et États tiers, notamment de « risque de génocide ».

Le génocide, en droit international, est défini par la Convention de 1948 comme l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cinq actes peuvent constituer ce crime : meurtre, atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, conditions de vie entraînant la destruction, entrave aux naissances, transfert forcé d’enfants. L’élément central est l’intention génocidaire, qui doit être démontrée. Cette intention peut être déduite de discours, ordres, ciblages ou pratiques systématiques. Les juridictions internationales exigent aussi des preuves de caractère massif ou organisé. Des cas de jurisprudence comme le Rwanda ou la Bosnie ont établi ces fondements.

Des organismes comme l’ONU, Amnesty ou Human Rights Watch peuvent alerter sur un risque de génocide avant toute reconnaissance juridique formelle.

La tribune se conclut par un appel à une série de mesures immédiates : d’abord l’imposition de sanctions à l’État d’Israël, estimant que seule une pression internationale forte peut mettre fin aux violences. Ils demandent un cessez-le-feu immédiat, qui garantirait à la fois la sécurité et la justice pour les Palestiniens, la libération des otages israéliens encore détenus, ainsi que celle des milliers de prisonniers palestiniens incarcérés arbitrairement dans les prisons israéliennes.

Au-delà de ces urgences humanitaires et politiques, les signataires insistent sur la nécessité de nommer clairement les faits : reconnaître le caractère génocidaire des opérations en cours est, selon eux, un impératif moral, juridique et historique, auquel nul ne saurait se soustraire.

Parmi les signataires, outre ceux qui ont été cités précédemment, Julia Kerninon, Vanessa Springora, Paul B. Preciado, Rokhaya Diallo, Kev Lambert, Gaël Faye, Jérôme Ferrari, Mona Chollet, Maylis de Kerangal, Abdellah Taïa, Faïza Guène, Lydie Salvayre, Virginie Despentes, Laurent Gaudé, Martine Delvaux, Alice Zeniter, Hélène Dorion… La liste complète est à retrouver dans Libération.

Une trêve en suspens

Depuis le 17 mai, Israël a intensifié ses opérations militaires, affirmant vouloir libérer les derniers otages israéliens, prendre le contrôle total de Gaza et « anéantir le Hamas », mouvement islamiste au pouvoir dans l’enclave palestinienne depuis 2007.

Depuis la fin de la trêve le 18 mars, les bombardements israéliens sur Gaza ont fait plus de 3700 morts, dont de nombreux enfants. Lundi 26 mai, une frappe a par exemple détruit une école-refuge, tuant au moins 36 personnes, dont 18 enfants. Tsahal affirme cibler des infrastructures du Hamas, mais la population civile paie un lourd tribut.

Plusieurs hôpitaux et écoles sont visés, justifiés comme étant des « centres de commandement ». Une nouvelle proposition de cessez-le-feu incluant libération d’otages et trêve de 70 jours a été acceptée par le Hamas mais reste sans réponse d’Israël. Le ministre Ben-Gvir a aggravé les tensions en priant sur l’esplanade des Mosquées.

L’armée israélienne mène depuis plus de 19 mois une vaste offensive sur la bande de Gaza, territoire sous blocus, ravagé par les frappes et confronté à une crise humanitaire aiguë. Cette opération militaire a été déclenchée en réponse à l’attaque du 7 octobre 2023 : ce jour-là, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza avaient lancé une offensive d’ampleur inédite dans le sud d’Israël.

Selon un décompte établi par l’AFP à partir de données officielles israéliennes, cette attaque a coûté la vie à 1218 personnes, en majorité des civils. Parmi les 251 personnes alors enlevées, 57 sont toujours retenues en otage, dont 20 sont « vivantes avec certitude », d’après le Premier ministre Benjamin Netanyahu. En représailles, les opérations israéliennes ont provoqué la mort de 53.977 personnes à Gaza, là encore majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas – un chiffre jugé fiable par l’ONU.

Le 26 mai 2025, les dirigeants du Parti socialiste, du Parti communiste français et des Écologistes ont manifesté ensemble au Trocadéro pour dénoncer le « génocide » en cours à Gaza. Olivier Faure a évoqué une politique « pensée, planifiée et revendiquée », tandis que Fabien Roussel a fustigé la non-reconnaissance d’un État palestinien par la France. Marine Tondelier a souligné l’enjeu moral de la situation. Aucun élu de La France insoumise n’a participé au rassemblement, mais Jean-Luc Mélenchon a salué ce ralliement, jugé tardif, sur X.

