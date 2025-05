Peter David, légende du comics, a rejoint Stan Lee

Peter David, surnommé PAD, était un scénariste et romancier américain né en 1956, célèbre pour ses contributions majeures aux comics Marvel et DC. Il était surtout reconnu pour son travail sur The Incredible Hulk, où il a exploré la psychologie complexe de Bruce Banner sur plus de dix ans. Il a également créé Spider-Man 2099, qui a retrouvé sa gloire grâce au film d'animation Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Des séries comme X-Factor et Aquaman, ont aussi été relancées par le scénariste, en leur insufflant une tonalité plus adulte et contemporaine. Son style mêlait humour, analyse psychologique et dialogues percutants. En parallèle, il a écrit de nombreux romans, notamment dans l’univers de Star Trek, et scénarisé des séries animées. Figure influente, il a marqué plusieurs générations de lecteurs et de scénaristes.

De 1996 à 2003 il a scénarisé Supergirl, offrant une relecture mystique et audacieuse du personnage qui mêle foi et identité. À travers sa série indépendante Fallen Angel, il explore des thématiques sombres avec une liberté créative saluée par la critique.

Romancier prolifique, il a signé plusieurs cycles de fantasy et de science-fiction, dont Sir Apropos of Nothing, pastiche acerbe de l’heroic fantasy. Peter David a contribué à l’écriture de séries TV comme Babylon 5 ou Young Justice, et collaboré à des jeux vidéo et films d’animation.

Malgré plusieurs problèmes de santé ces dernières années, il continuait d’écrire et d’influencer l’industrie. Son œuvre, dense et cohérente, s'est distinguée par la richesse de ses dialogues, la complexité de ses personnages et une fidélité constante à l’émotion narrative.

