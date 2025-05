Le BIEF devient France Livre – The French Publishing Network

Derrière ce changement, une volonté claire : accroître l’impact des actions menées et améliorer leur lisibilité auprès des partenaires internationaux. Les missions demeurent inchangées : promouvoir le livre en français au-delà des frontières, développer des collaborations éditoriales avec des maisons étrangères, et soutenir la diffusion mondiale des œuvres d’auteurs francophones.

Le nouveau nom, plus accessible et immédiatement compréhensible pour les professionnels du livre à l’étranger, s’accompagne d’un logo signé par la graphiste Line Celo, symbolisant la mise en réseau des éditeurs français avec leurs homologues internationaux.

Alors que le français demeure la deuxième langue la plus traduite dans le monde, près de 350 maisons d’édition font confiance à France Livre – un chiffre en constante augmentation, à l’image de la vitalité et de la diversité de la production éditoriale française à l’international.

Un acteur de confiance pour les éditeurs français

Dans la continuité des actions déjà engagées, France Livre déploie des dispositifs ciblés pour soutenir les éditeurs dans le développement de leurs catalogues, tous supports confondus – papier, numérique ou audio.

Parmi ces initiatives structurantes : Le Paris Book Market, qui s’est imposé en quatre ans comme un rendez-vous incontournable pour les échanges de droits entre éditeurs français et internationaux ; les Fellowships, formats courts et opérationnels, favorisant des partenariats solides et durables à l’étranger ; une ouverture active à la francophonie, permettant à des maisons francophones de participer à certaines opérations, et d’accéder ainsi à de nouveaux relais internationaux pour leurs publications ; des rencontres hybrides, alliant présentiel et distanciel, afin de multiplier les opportunités sur des marchés plus éloignés géographiquement.

La stratégie de France Livre repose sur une démarche collaborative et participative, construite avec les adhérents et en lien étroit avec les principales institutions soutenant l’édition française à l’international – au premier rang desquelles le Centre national du livre et l’Institut français. Le dispositif bénéficie en outre de l’appui du ministère de la Culture, du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que du soutien de la SOFIA et de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Reconduit fin mars pour un nouveau mandat de trois ans, Antoine Gallimard, président de France Livre, affirme :

Avec France Livre, nous donnons une nouvelle impulsion à l’action collective engagée depuis plus de 150 ans. Notre ambition est claire : multiplier les échanges, renforcer la visibilité de nos éditeurs et ouvrir de nouveaux marchés, en lien avec toutes les institutions partenaires en France et à l'étranger. Je fais pleinement confiance à l'équipe de France Livre pour porter cette dynamique et accompagner de manière toujours plus agile les éditeurs dans leur développement international.

