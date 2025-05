Québec : les 26e Prix Bédélys dévoilent leurs lauréats

Ces prix récompensent les œuvres les plus marquantes de l’année publiées ou diffusées au Québec. Six titres ont été distingués et 5000 $ canadiens (3200 €) ont été répartis entre les lauréats. Chaque trophée, unique, a été conçu par l’artiste Karl Dupéré-Richer.

La sélection des lauréats a été assurée par 89 jurés bénévoles, paritaires, composés de bibliothécaires, libraires, auteurs et autrices, professionnels du livre et lecteurs et lectrices. Ensemble, ils et elles ont lu pas moins de 873 bandes dessinées afin de rendre leur verdict.

Les lauréats des prix Bédélys 2024

Bédélys Québec – Momm de Catherin (éditions Pow Pow)

Le prix Bédélys Québec distingue la meilleure bande dessinée signée par un artiste québécois et éditée par une maison d’édition locale. Remis par la Librairie Planète BD, ce prix s’accompagne d’une bourse de 1500 $ (960 €) offerte par la librairie elle-même.

Le jury a salué une œuvre profondément émotive, où l’autrice transforme l’épreuve de la maladie et du deuil en une fable tendre et loufoque, portée par un dessin inventif et une narration pleine d’humanité.

Catherin est présente tout au long du festival, en dédicace et en rencontre.

Bédélys jeunesse Québec – La bibliothèque enchantée T.1 : Le livre aspirateur de Jocelyn Boisvert et Enzo (Éditions Michel Quintin)

Le prix Bédélys jeunesse Québec distingue la meilleure bande dessinée destinée aux lecteurs et lectrices de 14 ans et moins, réalisée par un artiste québécois et publiée par une maison d’édition du Québec. Attribué par Télé-Québec, ce prix s’accompagne d’une bourse de 1500 $ (960 €) et d’une capsule vidéo produite par La Fabrique culturelle en partenariat avec les auteurs.

Pour le jury, il s'agit là d'un récit brillant qui détourne les codes du livre et de la BD avec humour et inventivité. Les illustrations « viennent ajouter une touche de douceur, d’humour et de fantaisie au texte déjà bien original de Jocelyn Boisvert ».

Bédélys indépendant francophone – Je ne suis pas un accident de Lucile Bernard

Le prix Bédélys indépendant francophone récompense la meilleure bande dessinée autoéditée en français au Québec. Décerné par le FBDM, il est assorti d’une bourse de 1000 $ (638 €) ainsi que d’un espace offert à la lauréate lors de la prochaine édition du festival.

Bédélys indépendant anglophone – I, THE PEOPLE de Natacha Novem

Le prix Bédélys indépendant anglophone salue quant à lui la meilleure bande dessinée autoéditée en anglais au Québec. Également remis par le FBDM, il inclut une bourse de 1000 $ (638 €) et un espace de visibilité réservé aux gagnant·es lors du prochain festival.

Bédélys jeunesse – Quand la nuit tombe – Lisou de Marion Achard et Toni Galmés (Delcourt)

Le prix Bédélys jeunesse met en lumière la meilleure bande dessinée francophone destinée à un public âgé de 7 à 14 ans, sans condition de provenance géographique.

Bédélys étranger – Impénétrable de Alix Garin (Le Lombard)

Le prix Bédélys étranger prime la meilleure bande dessinée en langue française publiée en dehors du Québec.

