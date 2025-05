Je vous parle d'un temps que vous pouvez connaître

Jeanne, étudiante brillante au parcours prometteur, choisit de rompre avec l’avenir qu’on attendait d’elle. Par passion, par vertige, elle suit Tristan, jeune homme troublant et insaisissable, qui l’attire vers des zones d’ombre où les repères s’effacent. Fascinée, elle franchit des limites qu’elle ne pensait jamais dépasser. Jusqu’à cette nuit où tout bascule : un braquage, des morts, et Jeanne, seule, face à l’irréparable.

Avec Vingt ans, Karine Silla signe un roman d’une grande intensité, nourri de son expérience auprès de détenus et de son regard sensible sur les destins brisés. À travers le récit de Jeanne, elle interroge les ressorts de l’emprise, les responsabilités partagées, et ces carrefours invisibles où une vie peut se perdre. Porté par une écriture directe et sans jugement, ce texte explore les territoires complexes de la culpabilité et de la rédemption, et laisse entrevoir, même dans la nuit la plus noire, la possibilité d’une lumière.

Les éditions L'Observatoire nous en proposent les premières pages en avant-première :

Dramaturge, réalisatrice et scénariste franco- sénégalaise, Karine Silla est l’auteur de plusieurs romans très remarqués, comme Monsieur est mort ou L’absente de Noël.

Parution le 20 août 2025.

