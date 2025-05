M(us)k : amours, mensonges et rock and roll

Chaque récit amène sa pièce du puzzle, ravive des blessures, révèle des secrets et bouscule ce que chacun croyait être la vérité. Mais cette réunion n’est pas une simple soirée de retrouvailles, celui qui est à l’initiative de cette invitation, Manu, est devenu flic, et l’information qu'il s’apprête à dévoiler va changer la donne.

Sabine Menet signe chez Olni éditions, un roman qui commence comme une balade nostalgique autour d’une soirée de juin 1992 durant laquelle Alex disparait tragiquement, puis, le roman s’installe dans la confrontation des versions au grès des révélations, pour s’ouvrir sur un polar. Ce glissement de genre se fait petit à petit, intelligemment, mélangeant le parcours de chacun après le drame. Tout à tour, la romancière donne la parole aux trois amis et chaque chapitre est associé à un album de rock, le lecteur peut accompagner ainsi sa lecture d’une ambiance sonore.

Ce n’est pas un récit sur une génération, ce sont des trajectoires de solitaires qui se sont croisés à l’âge où le monde s’offre à ceux qui veulent vivre pleinement avant que la vie ne les prenne dans son piège. Mais ces trois-là, ont su garder un reste de rock and roll dans leur mode de vie, leur profession ou leur centre d’intérêt.

Même s’ils ne se sont plus vus depuis le drame, la complicité revient en force, la joie de se retrouver remplace la crainte des souvenirs douloureux, il subsiste en eux encore une part de fragilité de lycéens, peut-être laissée sur un terrain vague le long de la voie de chemin de fer le soir de la tragédie. Otages du passé, chacun se libère en offrant sa part de vérité, mais pour autant , ont-ils vécu la même histoire ?

Comment vit-on après une disparition et quel rôle jouer auprès des amis et de la famille du disparu ? Et quel le chemin à entreprendre pour oublier sans se renier. Fragilité, non-dits et culpabilité, chacun s’arrange avec la mort comme il peut pour construire un avenir avec l’absent. Et qui était réellement Alex dont le portrait devient de plus en plus énigmatique.

La musique lie les trois membres restants du groupe, et Sabine Menet sait donner le « la » à cette histoire qui étonnera le lecteur jusqu’au bout.

Par Christian Dorsan

