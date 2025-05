Agir pour le vivant 2025 : faire battre le coeur de la planète

Porté par les éditions Actes Sud et l’agence Comuna, cet événement pluridisciplinaire réunira penseurs, artistes, activistes, scientifiques et citoyens autour d’une programmation riche et engagée. Conférences, ateliers, projections, performances et expositions investiront divers lieux emblématiques de la ville, offrant des espaces de réflexion et de partage accessibles à tous.

Le programme 2025 s’articulera autour de cinq grandes thématiques : « Utopies radicales », « Écologie queer », « Pour un front écologique populaire et démocratique », « Homo logisticus » et « Démocratie planétaire ». Ces axes inviteront à explorer les convergences entre luttes sociales et environnementales, à questionner nos modes de vie et à imaginer des alternatives durables et inclusives.

Depuis sa création en 2020, « Agir pour le Vivant » s’est imposé comme un espace de dialogue et d’expérimentation, favorisant l’émergence de nouvelles alliances et la co-construction de récits porteurs d’espoir. En 2025, le festival poursuivra cette dynamique, en mettant l’accent sur la nécessité d’une écologie ambitieuse, solidaire et réconciliatrice.

« L’ombre du carbofascisme plane sur nos sociétés et il est plus qu’urgent d’organiser la riposte démocratique, sociale et solidaire depuis une écologie ambitieuse et réconciliatrice. Il s’agira pour la sixième édition d’Agir pour le vivant de se faire le miroir de ce chantier planétaire », indiquent les organisateurs.

Pour découvrir le programme complet et participer à cette aventure collective, rendez-vous sur le site officiel : agirpourlevivant.fr.

Crédits photo : Agir pour le vivant

