Les vagabondes

« Elle y a cru à la communauté du peuple, à l’esprit fraternel, à l’égalité de classe et à la fin de la misère, à la fin de l’asservissement aux puissances étrangères et aux Juifs. D’ailleurs, elle y croit encore, davantage pour se conformer à l’idéologie ambiante, par crainte d’être considérée comme faible, et aussi, elle se l’avoue avec un peu de honte, parce qu’il n’y a pas d’autre choix. Les dés sont jetés. Il est trop tard pour abandonner, elle est mouillée jusqu’au cou. »

1945. Le sol allemand est ravagé par les combats. Les années passées à se battre commencent à peser sur le pays, le peuple tout entier est étouffé, épuisé, affamé.

Hanna Miessner est une écrivaine exilée en Suisse. Ses ouvrages ont été interdits quelques années auparavant. Sa nature pacifiste l’a poussée, entre autres, à fuir son pays natal, qu’elle ne comprend pas, ne reconnaît plus. Pourtant, lorsque l’armée américaine lui propose de s’exprimer et faire valoir les bénéfices de la paix, elle finit par accepter. Peut-être arrivera-t-elle à se rendre utile, de cette manière.

Isle Wolf fait partie des jeunesses hitlériennes féminines ; elle est d’ailleurs très fière de son rôle dans ce groupe, de l’impact qu’elle a ainsi sur la guerre.

Sous ses airs de jeune fille sage, elle brûle d’une rage de prouver à tout le monde de quoi elle est capable. Simplement dit, elle n’a peur de rien. Lorsque le général Prützmann l’affecte à un commando pour capturer Hanna, elle accepte sur-le-champ. La mission est simple : permettre que cette femme soit jugée et pendue pour haute trahison.

Ce roman captivant nous plonge dans les dernières semaines du Troisième Reich. Ici, la guerre se vit à travers le regard de deux femmes avec des convictions diamétralement opposées. Séparées aussi par leur âge, elles s’observent avec autant d’incompréhension que de curiosité. Florian Ferrier nous propose un récit de guerre unique, sensible, porté par une prose acérée et élégante.