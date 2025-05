Chiens de prairie : un road-movie à cheval

Les deux complices n’en sont pas à leur première collaboration : on leur doit notamment L’œil du chasseur (1988) dans le bayou sudiste. En 1996, ils avaient signé ce western paru initialement chez Delcourt : Chiens de prairie. Il s’agit donc d’une réédition (fort judicieuse).

L’album est étoffé d’un dossier réalisé par Charles-Louis Detournay (Chacma) qui fournit beaucoup d’éléments de contexte sur les auteurs et cet album. Soyons clairs, les westerns en BD, ce n’est pas vraiment mon truc. Vraiment pas. Peut-être à cause d’une overdose à la télé de ma jeunesse. Mais... Mais il y a le scénario de Philippe Foerster !

On est d’abord intrigué par l’entrée en scène de Calamity Jane : la réalité s’invite dans ce récit de fiction. C’est ce personnage devenu mythique qui va nous raconter l’histoire à travers quelques lettres : les fameuses lettres à sa fille, peut-être apocryphes, écrites vers 1880, mais qui ne seront publiées que beaucoup plus tard. Des lettres qu’elle n’a peut-être jamais envoyées.

Voilà vraiment de quoi démarrer un scénario ! Belle trouvaille, ces lettres feront office de voix off pour faire avancer la fiction qui s’appuiera sur d’autres éléments de réalité comme la rivière Little BigHorn, celle-là même de la célèbre bataille où périt le général Custer.

Et puis il y a cette errance improbable entre deux personnages qui ne devaient pas se rencontrer : un vieux cow-boy décati — « Une méchante douleur sous le bras, là ! ... Je me sens comme qui dirait tout vermoulu ! » — et un jeune orphelin mutique — « Celui-là c’est un sourd-muet un peu demeuré, je crois... C’est pas vraiment un veinard ». Leur rencontre est plutôt musclée : « [...] Fous-moi le camp, crétin ! J’ai pas besoin de toi ! »

Mais le lecteur espère bien qu’ils vont faire un bout de route ensemble ! Et déjà quelques pages plus loin, le vieux cow-boy commence à s’attendrir : « [...] T’es pas pire qu’un chien... Tu serais même un peu plus humain, comme compagnon, à bien examiner la chose. »

JB Bone, c’est un hors-la-loi qui traîne, derrière son cheval, le cercueil de son complice... un hold-up qui a mal tourné. Quant au jeune Moïse, il ne parle peut-être pas, mais il arrivera à nous rendre sympathique ce vieux bandit de JB.

Si l’on était au cinoche, on parlerait de road-movie. D’ailleurs au vu des dessins des scènes d’action (comme celle de la rivière ou celle des bisons) cette appellation convient finalement plutôt bien.

Et puis que serait un western sans des méchants à faire froid dans le dos ?

Et bien on a là tout ce qu’il faut : une bande de chasseurs de primes appâtés par le contrat sur la tête de JB Bone, et pire encore, un pasteur justicier et vengeur, l’incarnation du mal, accompagné de sa sœur, tous deux vêtus de noir.

Philippe Foerster a réuni tout ce dont il avait besoin pour nous raconter une sacrée histoire, pleine de ressources cachées : l’auteur a désormais pas mal de cartouches en main, de quoi maintenir l’attention tout au long de la chevauchée et surprendre le lecteur jusqu’au tout dernier moment.

Côté graphismes, Philippe Berthet s’en donne à cœur joie et alterne gros plans et décors grandioses, scènes intimistes autour du feu du camp et chevauchées épiques dans la plaine et les montagnes. Du grand western, avec des cow-boys, des Indiens et des bisons.

Les dessins sont de belle qualité (rappelant ceux de L’œil du chasseur), mais avec un côté très sombre, accentué par un tirage sur un papier épais très mat (façon papier dessin). Personnellement, j’ai trouvé cela un peu trop sombre. Et pendant ce temps, imperturbable, JB Bone taille sa route vers le Montana, traînant derrière lui le petit Moïse et le cercueil de son ami Ben.

Par Bruno Ménétrier

