Comment allez-vous ? La Grande Librairie parle de santé mentale

Nicolas Demorand est journaliste et co-présentateur de la matinale de France Inter depuis huit ans. Dans Intérieur nuit (Les Arènes), il rendait publique sa bipolarité diagnostiquée au terme de longues années d’errance thérapeutique et disséquait le sentiment de honte partagé par tous les patients atteints de maladie mentale.

Ce récit poignant de courage et de vérité s’est imposé à la fois comme phénomène éditorial et de société. Deux mois après sa parution, La Grande Librairie se demandera ce que ce livre a changé dans la vie de son auteur. Que soigne la libération de la parole ?

Le soin, un sujet que connait bien la philosophe, psychanalyste et titulaire de la chaire de philosophie du Groupe Hospitalo-Universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences, Cynthia Fleury ! Dans Le soin est un humanisme (Tracts/Gallimard), elle proposait une réflexion sur l’hôpital en tant qu’institution ainsi que sur les pratiques du monde soignant, et explorait la dimension politique du soin. Dans un monde qui glorifie la performance, nos vulnérabilités peuvent-elles exister sans être stigmatisées ?

Soigner mais surtout accompagner : c’est la mission de l’autrice Philippa Motte ! Depuis une dizaine d’années elle forme et informe entreprises et pouvoirs publics sur le tabou du handicap psychique. Dans Et c’est moi qu’on enferme (Stock), elle raconte son hospitalisation sous contrainte après une crise maniaque nourrie par des hallucinations et un sentiment de persécution. Une immersion puissante et incarnée dans les méandres d’un esprit bipolaire qui nous fait pénétrer dans les coulisses d’une institution psychiatrique parfois déshumanisante.

Dans À retardement (Fleuve noir), le prolifique et toujours précis Franck Thilliez puise et interroge nos représentations de la maladie mentale, en nous plongeant au sein d’une Unité pour Malades difficiles (UMD) où exerce une jeune psychiatre pleine de failles. L’annonce de l’assassinat de son père et l’arrivée d’un nouveau patient schizophrène dans son service la font basculer dans les vertiges d’une enquête pour meurtre dirigée par le Commandant Sharko – personnage bien connu des lecteurs de Thilliez !

Un thriller au rythme haletant et extrêmement documenté où se pose la question épineuse de l’irresponsabilité pénale des malades mentaux. Et si la littérature avait la capacité de rendre intelligibles les facettes multiples de la santé psychique ?

C’est tout l’objet du nouveau livre du psychiatre Patrick Lemoine ! Dans La santé psychique des écrivains et de leurs personnages (Odile Jacob), co-écrit avec la journaliste Sophie Viguier-Vinson, il ausculte certains grands personnages de la littérature, de Don Quichotte à Lady Macbeth en passant par Peau d’Âne, ainsi que des auteurs tels que Baudelaire, Kafka ou Virginia Woolf, et met à jour les ressorts psychiques qui sont aux fondements de quelques grandes œuvres littéraires…

C’est un monument de la littérature américaine que fera découvrir la romancière Camille de Peretti à une classe de 1ère HLP du Lycée Saint-Jean de Passy : La cloche de détresse (Gallimard) unique roman de la poétesse Sylvia Plath, récit de la descente aux enfers d’une jeune fille dépressive dans l’Amérique des années cinquante.

Enfin, on écoutera le cri de détresse de Dolly Choueiri de la librairie « Les gens qui lisent » à Sartrouville (78). Cette passionnée de littérature a décidé de briser le silence sur les difficultés rencontrées par sa profession. Comme des milliers de libraires indépendantes, en France, elle se bat pour la survie de son métier. Elle évoquera également un roman qui aborde le thème de la santé mentale.



Cette semaine, La Grande Librairie vous révélera aussi les lauréats des Prix essai et roman France Télévisions. Qui donc notre jury de lecteurs sensibles et passionnés a-t-il choisi de récompenser ? Réponse en fin d’émission et surprise à la clé !

