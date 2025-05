Paris : Quartier du Livre fête ses 10 ans

Cette année, le festival est placé sous le parrainage de Douglas Kennedy, qui apportera son regard d’auteur engagé sur le thème retenu : « Où va le monde ? » Une interrogation qui guidera débats, rencontres et animations pendant neuf jours.

Plus de 200 événements rythmeront cette manifestation : 33 conférences, débats et tables rondes pour interroger les grandes questions de notre temps ; 46 lectures, spectacles et projections pour faire entendre les voix de la littérature autrement ; 49 rencontres, remises de prix et séances de dédicaces offrant un accès direct aux auteurs ; 35 ateliers invitant à créer, expérimenter et inventer ; 3 braderies ouvertes à tous les publics ; ainsi qu’une centaine d’écrivains réunis à la Librairie Éphémère.

Le festival investira également l’espace public avec 24 balades littéraires et expositions dans tout l’arrondissement.

Cette édition anniversaire accueillera également le photographe Reza Deghati, pour une exposition qui croisera image et mémoire, ainsi qu’un salon du livre organisé en partenariat avec la LICRA.

Parmi les autres temps forts : un grand débat réunira Jean-Pierre Raffarin et Frédéric Worms, autour des défis contemporains.

Crédits photo : Festival Quartier du Livre

