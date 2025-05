Ovidie primée à Cannes pour son récit féministe et animaliste

Alors que Cannes déroule son tapis rouge aux grandes productions du cinéma mondial, une cérémonie alternative et engagée a fait son apparition cette année : les Pawards. Conçue pour mettre en lumière la représentation des animaux dans la culture, cette première édition a récompensé films, documentaires, œuvres d’animation, publicités et livres pour leur manière de donner une place singulière à ces « figures muettes mais puissantes » du récit contemporain.

Côté littérature, c’est Assise, debout, couchée ! d’Ovidie qui s’est vu décerner le tout premier Paward du Meilleur Livre. Dans ce texte personnel et politique, l’autrice interroge les liens entre domination patriarcale et condition animale, en s’appuyant sur sa propre trajectoire, marquée par la fidélité silencieuse de ses chiens.

Le récit s’inscrit dans une démarche féministe et réflexive, propre au parcours d’Ovidie, ancienne actrice de films pornographiques devenue réalisatrice, documentariste et docteure en lettres. Le livre explore la manière dont les animaux, en particulier les chiens, peuvent devenir des figures de résistance et de soutien dans une société marquée par les rapports de pouvoir.

Ovidie partage sa vie avec les chiens depuis toujours. Tour à tour protecteurs, confidents, membres du foyer ou figures de réconfort, ils cheminent à ses côtés. Témoins silencieux des étapes marquantes de son existence, ils en deviennent les jalons affectifs.

Dans un récit empreint de justesse, d’humour et d’émotion, elle explore ce lien si particulier. À travers lui, elle s’interroge sur la relation singulière que les femmes entretiennent avec les chiens. Car ces compagnons fidèles ne sont pas de simples alliés de l’homme : remparts contre les violences, substituts maternels ou refuges affectifs, ils forment avec les femmes une alliance intime et tacite, forgée dans l’épreuve.

Les Pawards, portés par l’agence de communication YLG, fondée par Yoann Latouche, entendent faire émerger une conscience collective autour de la représentation animale dans la culture. Le jury, présidé par la journaliste Stéphanie Chermont, a choisi de récompenser des œuvres sensibles et marquantes, telles que The Friend (Meilleur film), Nos meilleurs amis (Meilleur documentaire), Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau (Meilleur film d’animation) ou encore une campagne de la Peterborough Humane Society (Meilleure publicité).

Le prix d’honneur a été attribué à Sandrine Arcizet et Élodie Ageron pour leur engagement de vingt ans à la télévision en faveur du bien-être animal, notamment dans « Les Animaux de la 8 » et, prochainement, « Animaux à adopter » sur TMC.

Au-delà des distinctions, les Pawards visent à instaurer une nouvelle forme de reconnaissance dans le champ culturel : celle des animaux non seulement comme sujets de récit, mais aussi comme vecteurs d’émotion, de symboles et de réflexion éthique. En s’invitant à Cannes, la cérémonie ambitionne de conjuguer spectacle et responsabilité, et d’ouvrir une brèche dans l’univers très normé des récompenses culturelles.

Ci-dessous, la réponse d'Ovidie à la suite de sa nomination :

