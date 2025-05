Les littératures de l’Imaginaire changent-elles le monde ?

L'ancien juriste devenu artisan du récit spéculatif signe un texte engagé face aux impasses de notre époque. Loin des illusions salvatrices, il défend une littérature qui accompagne le monde plutôt qu’elle ne le transforme. L’Imaginaire y devient un levier de conscience, un révélateur des possibles et des résistances.

Dans sa leçon inaugurale, Davy Athuil affirme que la littérature ne change pas le monde, mais qu’elle en accompagne les mutations. Loin des illusions héroïques, il voit dans l’Imaginaire un outil de lucidité, capable d’éveiller les consciences face aux périls contemporains. Un texte engagé, qui appelle à défendre une fiction politique, solidaire et hors norme.

Les littératures de l’imaginaire regroupant la SF, la fantasy et le fantastique (avec sa dérivation horrifique), ont pu imaginer qu’elles changeaient le monde du fait de leur connexion au présent ou de leur regard sur nos sociétés contemporaines pour en décrire d’autres. Qu’elles proposent une prospective utopique ou dystopique ancienne, contemporaine, ou lointaine, une réification mythologique ou médiévale ou encore une rencontre impromptue avec des êtres mystiques, la littérature de l’imaginaire aime explorer les possibles du monde, de la vie et, de façon plus intime, de nos humanités.

En fait, aucun livre, jamais n’a changé le monde. C’est sa capacité, et l’imaginaire comme tout autre littérature, à capter les émotions du moment qui donne à l’écrivain le « possible » de nous éclairer. Pour autant, ce ne sont ni l’autrice ou l’auteur, ni son œuvre qui changent le monde. Ce sont bien celles et ceux qui les lisent, qui les vivent et qui, touchés dans leur chair, dans leur cœur, dans leur tête, en se réunissant, forment la base du changement.

Non, un livre ne change pas le monde, les lectrices et lecteurs, oui.

Car souvent, nous imaginons que le monde va changer pour le meilleur, mais il peut également changer pour le pire. Ainsi, Musk ne porte-t-il pas le prénom d’un « président » de Mars dans le roman de Wernher Von Braun : Project Mars ? C’est son père, adorateur sans doute des nazis qui l’a ainsi prénommé Elon. La littérature peut engendrer le beau tout autant que l’horreur chez celles et ceux qui s’en inspirent.

L’imaginaire est un outil de captation du réel, d’un monde qui change, qui mute et bien que dépassé, parfois, par des sociétés prises dans un chaos de mouvements permanents, elle est toujours là, vivante et de plus en plus aiguisée sur nos avenirs aussi bien comme individualité ou qu’en groupe. La littérature ouvre le champ des possibles humains avec des histoires du passé, du présent, de l’avenir et de l’impossible, utopiques ou dystopiques, qui planteront les graines d’un monde de demain ouvert, tolérant, intelligent et de sociétés solidaires, écologiques et accueillantes pour le vivant et nos enfants. Pour peu qu’elles soient arrosées, défendues et qu’on arrête de vouloir former des travailleuses et des travailleurs en lieu et place de citoyennes et de citoyens.

Le dérèglement climatique, l’explosion de la pauvreté, le chaos géopolitique ne sont pas à venir. Ils sont là. Présents. Le fascisme et l’illibéralisme dirigent déjà trois très grandes nations et sont en passe, par des actions de déstabilisation, de présider à la destinée, par exemple, de notre vieux continent ou de notre pays (comme de tant d’autres). Nous ne sommes pas à l’aube de ces bouleversements, nous en sommes à la mi-journée et la nuit va tomber plus tôt que nous l’imaginons.

Notre responsabilité, aujourd’hui, qui soutenons toutes les formes hors normes de l’imaginaire, est de promouvoir plus fortement et sans frémir une littérature qui décrit le monde tel qu’il est ou qu’il va devenir, illibéral, fascistes et violents, que ce soit en littérature générale, polar, imaginaire et même jeunesse, pour que germent les prémices d’un monde heureux.

Face au déferlement de haine que nous subissons, face à l’essentialisation (pas seulement religieuse) de communautés nationales, face à la lâcheté qui fait du pauvre le responsable de tout et l’ultrariche, la victime intouchable du « système », face à la remise en cause permanente de l’État de droit et face aux projets délétères du centre, de la droite et de l’extrême droite, nous devons nous unir et agir au grand jour et sans contournement.

L’imaginaire ne change pas le monde, il l’accompagne. Et si jamais il devait entrer dans la norme, ce ne serait que pour mieux en faire exploser le cadre. Oui, ce serait alors de sa responsabilité de ne pas s’y conformer et de réveiller son caractère inné, hors norme, pour ne jamais accompagner et toujours remettre en question ce qu’on pourrait croire acquis. Ensuite, ce sera seulement grâce à celles et ceux qui se battent dans le monde réel, accompagnés par des ouvrages qui font vibrer leur âme et leur cœur, que le monde changera.

Dans cette période contemporaine, nous n’avons jamais été aussi proche du crépuscule, de l’abîme qui nous condamne à l’obscurité, mais, comme l’écrivait Rostand dans Chantecler, « c’est la nuit qu’il est beau de croire en la lumière ».

