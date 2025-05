L'imaginaire ? “Une segmentation vieille de 40 ans face à des siècles de fiction

Marion Mazauric propose un texte-manifeste en forme de plaidoyer pour une littérature affranchie des carcans marchands et des hiérarchies culturelles. À l’opposé des segmentations réductrices, elle défend une vision vivante, universelle, indisciplinée de la fiction.

Le voici :

Pourquoi une leçon inaugurale sur l’imaginaire, comme s’il fallait reconnaître à nouveau les sources de la fiction en Europe et en France ? Et que définit exactement l’imaginaire ?

Nous plaidons ici qu’il n’a pas à être défendu en tant que catégorie, précisément parce qu’il n’en est pas une, mais un classement hiérarchique et marchand extérieur à la création littéraire. Et en poussant le raisonnement, que la littérature n’est qu’imaginaire, un imaginaire aux couleurs de la société qui la produit.

Avant tout, posons-nous la question : quand cette catégorie apparaît-elle ? Le rayon n’existait pas encore, que depuis 1977 toute une génération nourrissait le sien dans la collection l’Imaginaire de Gallimard avec des Supervielle, Perec, Yourcenar, Leduc ou Bataille…

Alors que définit-on donc par Imaginaire, quand notre littérature, et par conséquent nos représentations, sont nées dans les mythologies, et avant tout dans les textes sacrés et fondateurs, de la Bible à l’Iliade et l’Odyssée, dans les récits de Brocéliande et de la Table Ronde, dans Chrétien de Troyes et nos chansons de geste originelles, dans nos contes et légendes et un folklore emplis de monstres, d’horreur, d’irruption du para-normal dans la réalité et/ou de merveilleux ?

Alors que le roman est né avec les contes philosophiques de Voltaire ou Swift, et que le fantastique naît, éternel et prémonitoire pour des siècles, avec Frankenstein de Mary Shelley, Bram Stoker et son Dracula ou le Docteur Jekyll de Stevenson, puis entre au panthéon mondial avec Edgar Poe et ce chef d'œuvre d’horreur qu’est La métamorphose de Kafka ?

Et que dire de la Fontaine qui donnait parole aux animaux, du Faust de Goethe, et des Hoffman, Prosper Mérimée, Charles Nodier, Théophile Gautier, Barbey d’Aurevilly, Guy de Maupassant, Marcel Aymé, Jules Renard, Gaston Leroux, etc., etc. ?

Faudrait-il scinder les œuvres d’Oscar Wilde, Dickens, Henry James, Pouchkine, Gogol, Dumas, Leblanc, entre « romans littéraires » et « œuvres imaginaires » ? Et idem aujourd’hui pour un Houellebecq, une Darrieussecq, un Le Tellier, un Del Amo et tant d’autres aujourd’hui ? Cela induit-il in fine que l’imaginaire ne concerne que les œuvres de genre et que, par conséquent, toute œuvre de littérature ne saurait être un exercice d’imaginaire ? Ces auteurs et chefs-d’œuvre seraient-ils de nos jours rangés au rayon imaginaire ? Alice au Pays des merveilles un best-seller Young adult au rayon fantasy ? L'Ancien Testament et Kafka au rayon horreur ?

Doit-on considérer Orwell, Lovecraft, Bradbury, le génial Borges ou encore Tolkien, Herbert, Stephen King ou Octavia Butler comme de grands écrivains universels ou des « auteurs de genre » ? Et, alors même que SFFF ne parle jamais que de notre temps, croire que toute œuvre qui porte ou déplace son champ d’investigation vers l’inconnu, le détour philosophique, l’avenir ou l’hypothèse, s’éloignerait de la réalité et du réalisme ?? Un lourd contresens, le fait d’ignorants.

Non, ce qui pourrait faire figure de reconnaissance révèle avant tout une conception datée, normée et a-historique de la littérature, réduite par une sociologie hiérarchisée des lecteurs, par le conservatisme idéologique et la soumission de la création à des impératifs de classements marchands, dans un univers organisé par la consommation et les hiérarchies sociologiques et culturelles.

Datée avant tout, obsolète et déjà en voie d’impuissance : inscrite dans une segmentation de l’offre d’à peine quarante ans, dans un capitalisme en bout de course et en panne d’âme, face à une histoire littéraire de plusieurs siècles ! Il est évident que ces classements ne pèsent rien de conceptuel à l’échelle de notre Histoire littéraire et seront périmées aussi vite que s’épuisera le mirage de la surconsommation.

Face à ces récentes normes qui ont fabriqué un nouvel académisme du roman, étriqué et intellectuellement invalide, en tout cas chaque jour plus contesté dans et par les œuvres de la création littéraire contemporaine elle-même, notre histoire affirme que toute création nouvelle est par nature hors norme. Que la création ne peut se penser à l’intérieur de cadres, de linéaires et de catégories.

Et que notre temps réclame, comme Aragon l’écrivait déjà en 1956, en postface à son grand cycle du Monde réel, pour trouver l’humain dans l’homme, une littérature capable d’aller vers les étoiles. Une littérature aussi vaste que nos imaginaires et nos influences, à la mesure de la diversité du monde mondialisé et de toutes les hybridations, d’époques, de pays, de langue, de culture, d’origines, de pratiques, de personnes, qu’il produit.

Nous sommes dans ce virage où un moment finalement bref de l’histoire du roman, devenu un produit culturel faisant les beaux jours du marché dans une France et une Europe bourgeoise inconsciente de son vieillissement ontologique et incapable d’assumer le basculement du monde, tourné vers l’auto célébration de l’individu et des normes dominantes, va enfin retrouver une inspiration universaliste et humaniste.

Le roman est un miroir vivant des sociétés humaines et il va forcément accueillir en lui pour s’ouvrir et se régénérer, toutes les formes d’hybridation qui nous sont nécessaires pour appréhender, penser et choisir le futur dans lequel nous entrons.

Sortir, donc, de normes conjoncturelles étroites pour mieux penser notre histoire littéraire et le mouvement du réel et de la création, voilà le choix que nous proposons.

Crédits photo : Marion Mazauric (Au Diable Vauvert)

