Retrait gratuit des livres en locker : Amazon aggrave son casier ?

Depuis novembre 2024, la société Amazon propose, en France, de retirer gratuitement des livres commandés sur sa plateforme dans des casiers automatisés (les fameux « lockers »), installés à l'intérieur ou à proximité de galeries commerciales, mais aussi dans des gares et autres lieux de passage.

Or, cette pratique ne correspond pas à l'esprit de la loi Darcos, ou loi du 30 décembre 2021 « visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs », selon le médiateur du livre. Cette législation instituait des frais de port plancher pour les commandes de livres : en dessous d'une facture totale de 35 €, ces frais de port sont facturés, au minimum, 3 € (et au minimum 0,01 € au-delà de ce montant de 35 €).

Afin de protéger la pratique du « cliqué-retiré », répandue en librairies et généralement appréciée des clients, le législateur avait introduit une exception à ces frais de port obligatoires. Ainsi, quand les livres commandés sont retirés dans « un commerce de vente au détail de livres », ce coût supplémentaire disparait.

Un peu gênée aux entournures — car ne disposant pas de commerce de vente au détail de livres —, la société Amazon s'est donc tournée vers les supermarchés et hypermarchés vendant des ouvrages et proposant des points de retrait, mais aussi vers ses propres casiers automatisés.

Saisi par la ministre de la Culture Rachida Dati, le médiateur du livre, en février dernier, avait rendu un avis sur cette pratique, fortement décriée par le Syndicat de la librairie française, mais également par d'autres concurrents d'Amazon, comme la Fnac ou Cultura. Il y considérait que le comportement d'Amazon « semble pouvoir être conforme à la loi pour autant que l’acte de retrait est véritablement effectué auprès d’un commerce (caisses, accueil client) qui vend effectivement des livres ».

Ainsi les lockers se trouvaient-ils hors du champ de l'exception prévue par la loi Darcos, analysait-il. Amazon assurait, de son côté, que le médiateur faisait erreur en se livrant à « une lecture biaisée du droit applicable ».

Le « très net désaccord » d'Amazon

À la demande de Rachida Dati, un compte-rendu « de la mise en œuvre de ses recommandations » succède à l'avis rendu par le médiateur du livre en février. Cet état des lieux balaie les pratiques des acteurs de la vente en ligne de livres, qui, se félicite le médiateur, « se sont presque entièrement mis en conformité avec le cadre législatif, en particulier les librairies indépendantes, les grandes surfaces spécialisées et les acteurs de la vente en ligne ».

Évidemment, l'éléphant au milieu de la pièce reste la position d'Amazon vis-à-vis des fameux lockers, que la multinationale américaine considère comme éligibles au retrait gratuit de livres, car installés au sein de commerces « de vente au détail de livres ».

Malgré un « dialogue approfondi noué avec la société », le médiateur du livre estime que la posture du géant de la vente en ligne reste « le principal défi posé aujourd’hui à la mise en œuvre de la loi ». Il précise par ailleurs qu'Amazon lui a transmis « une liste des points de retrait [utilisés par Amazon pour un retrait gratuit, NdR], sans faire apparaître leur appellation ni l’enseigne concernée », ce qui limite le contrôle de l'autorité sur la conformité de ces points de retrait. Impossible, en somme, de distinguer ceux situés dans des commerces vendant des livres (conformes) et les casiers automatisés (non conformes).

Sur ce point, Amazon nous assure que sa liste des points de retrait reste publique, et accessible en notifiant simplement une adresse de livraison.

Pour les casiers automatisés spécifiquement, le médiateur rappelle que les « retraits en autonomie auprès d’un casier simplement accueilli dans un établissement ou à proximité de celui-ci, même si celui-ci est un commerce de vente de livres, ne paraissent pas remplir les conditions pour bénéficier de la possibilité de retrait gratuit prévue par le législateur pour les retraits dans un tel commerce ».

Pour contraindre Amazon à respecter la loi Darcos, le médiateur du livre s'interroge sur la nécessité d'une précision des termes de la législation, pour mettre fin « à une interprétation abusive concernant les casiers automatisés, sans pour autant rompre l’équilibre qui résulte de la loi, puisque resterait permis le retrait gratuit en relais colis lorsqu’il s’effectue à l’accueil ou en caisses d’un commerce qui vend des livres ».

Cependant, il se montre résolu dans son analyse de cette même loi, qui lui parait « en elle-même suffisamment claire pour exclure le retrait gratuit en casier automatisé ».

Interrogée, la multinationale n'envisage évidemment pas la loi Darcos de la même manière : « Les avis du Médiateur du Livre confirment clairement que la livraison de livres peut être gratuite lorsque le retrait est effectué dans tout magasin qui vend des livres, tel que cela est prévu par la réglementation en vigueur et pratiqué par Amazon et de nombreux acteurs de la grande distribution et des grands magasins spécialisés comme Fnac et Cultura. Nous continuons cependant d’être en désaccord avec certaines conclusions de ces rapports qui se nourrissent d’une lecture biaisée du droit applicable », détaille un porte-parole d'Amazon.

Un état d'esprit « constructif »

Le compte-rendu du médiateur du livre, accessible en fin d'article, rend aussi compte des attitudes d'autres acteurs de la vente en ligne d'ouvrages et indique que quatre d'entre eux, Coopérative U, E. Leclerc, NAP Maison de la Presse et lalibrairie.com, se livraient à « des pratiques de retrait gratuit qui ne sont pas entièrement conformes au cadre juridique applicable ». Cependant, celles-ci sont « en voie de résolution », précise l'autorité.

Dans le détail, ces pratiques permettent au médiateur de revenir sur plusieurs points. Ainsi, le simple fait, pour un commerce, de proposer aux clients la commande au détail d'ouvrages ne le qualifie pas de « commerce de vente au détail de livres ». Une offre permanente d'ouvrages est nécessaire, qui, même si aucun seuil quantitatif n'est fixé par le législateur, devrait répondre à « des critères d’assortiment minimal (a priori nettement plus d’une centaine de titres) ou de chiffre d’affaires minimal (plusieurs milliers d’euros au minimum) ».

Certaines enseignes, dont E. Leclerc, ont proposé des retraits gratuits de livres « dans des magasins opérant sous la même enseigne mais distincts du magasin qui vend des livres », dont des centres auto, de services de location de véhicules, de magasins de bricolage et autres bijouteries, déroule le médiateur. Il estime cette pratique non conforme et assure que l'enseigne E. Leclerc a pris ses dispositions en conséquence.

Pour le cas particulier des « drives », lorsque les achats effectués sur internet sont déposés dans le véhicule des clients venus sur place, la pratique est conforme quand ces « drives » sont « intégrés à des magasins qui vendent des livres ». À l'inverse, les infrastructures dites « déportées », assimilables à un simple entrepôt, ne sont pas éligibles au retrait gratuit de livres.

Enfin, les casiers automatisés, encore eux, quand ils sont « intégrés à l’offre en magasins de certaines enseignes [...] semblent pouvoir être éligibles à la gratuité, puisqu’il s’agit bien d’un retrait auprès du magasin lui-même ». Ce cas de figure ne s'est présenté qu'au sein de trois magasins de l'enseigne Fnac, selon le compte-rendu. Évidemment, Amazon pourrait estimer que la distinction entre les casiers automatisés est un peu spécieuse...

Le médiateur du livre conclut que les cas de retraits gratuits de livres pratiqués à tort, et en voie de résolution, ne représentent pas un préjudice conséquent, puisque « le total des ventes concernées ne dépasse pas au maximum quelques centaines de milliers d’euros de ventes annuelles ». Il assure également « que le cadre de la loi, tel qu’éclairé par l’avis du 12 février dernier, est largement compris et accepté ». Ce qui isole un peu plus Amazon dans son positionnement.

Le bras de fer continue

Premier site marchand de produits culturels en part de marché, « avec un taux de pénétration de plus de 50 % des personnes qui achètent en ligne de tels biens (source FEVAD, 2024) », rappelle le médiateur du livre, Amazon a tout intérêt à défendre ses parts de marché : si la vente en ligne représente environ 20 % des ventes de livres, de l’ordre de la moitié de ce total, voire davantage, serait vendu par Amazon, estime encore l'autorité.

Depuis son entrée en vigueur, la loi Darcos aurait déjà modifié le paysage de la vente de livres, d'après les derniers Chiffres-clés du secteur du livre publiés par le ministère de la Culture. « [L]a part de marché des librairies dans les ventes de livres est passée de 2023 à 2024 de 23,7 % à 26,8 %, celle des grandes surfaces spécialisées de 28,4 % à 29,9 % tandis que celle des grandes surfaces non spécialisées stagnait (de 18,1 % à 17,9 %) et que la part de marché en ligne diminuait sensiblement de 22,2 % à 19,9 % », relève le médiateur du livre.

Amazon, pour sa part, avait sollicité l'IFOP afin de rendre compte de l'impact de l'encadrement des frais de port du livre sur le pouvoir d'achat des Français. 62 % des répondants considéraient que ce montant minimum des frais de port affectait leur pouvoir d'achat, contre 38 % à soutenir l'inverse. Les tranches d'âges entre 18 et 49 ans seraient les plus touchées, et les catégories modestes et pauvres du côté socio-économique.

Sollicitée, la multinationale rappelle par ailleurs des données récentes de l’Institut NielsenIQ GfK sur le marché français du livre en 2024, qui remarquaient des ventes de livres en recul de 3 % en volume et de 1 % en valeur. Selon GfK toujours, le nombre de lecteurs s'établit à 23 millions, soit une perte de 2,6 millions d’acheteurs sur un an. Les acheteurs en ligne ne se seraient reportés que pour moitié vers d'autres circuits, ce qui accréditerait la lecture de l'enseigne quant à un recul des ventes de livres lié à l'entrée en vigueur de la loi Darcos.

Depuis les premiers débats sur l'encadrement des frais de port du livre, Amazon adopte une posture de défense du pouvoir d'achat des Français, mais aussi de l'accessibilité à la culture et au livre. Au-delà de ce positionnement symbolique, la multinationale a déposé en juin 2023 un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel auprès du Conseil d'État, interrogeant la légalité de l'encadrement des frais de port du livre au regard du droit européen.

Le Conseil d'État a lui-même sollicité la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui doit donner son avis sur la loi française. Celui-ci est très attendu, car la Commission européenne a, pour sa part, déjà exprimé des doutes sur la légalité et l’efficacité de cette mesure pour soutenir les librairies et la diversité éditoriale...

Interrogé quant aux pratiques d'Amazon, le Syndicat de la librairie française « se félicite de cette confirmation ferme et sans ambiguïté et déplore le dédain avec lequel la plateforme américaine traite la loi française. Il appelle la ministre de la Culture Rachida Dati, qui s’était émue, à juste titre, des pratiques illégales d’Amazon, à faire respecter le prix unique du livre et à faire cesser ces pratiques qui portent préjudice aux libraires et donc, au final, à l’ensemble de l’écosystème du livre ».

L'avis du 27 mai 2025 sur la mise en conformité des acteurs en matière de tarification du retrait de livres achetés à distance est accessible ci-dessous ou à cette adresse.

Photographie : Amazon Locker Euterpe, devant un supermarché Casino, à Lyon (illustration, Romainbehar, CC0 1.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com