Le Prix EcolObs 2025 distingue une critique du capitalisme

Près de 1000 lycéens et apprentis ont voté en faveur d’un roman et d’une bande dessinée pour le Prix littéraire de la Région Sud. Ce vendredi 23 mai, les lauréats ont été annoncés. Il s’agit de l’écrivaine Lilia Hassaine et son roman Panorama (Gallimard, 2023), et de Grégory Panaccione, pour sa BD La petite lumière (Mirages).